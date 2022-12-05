ВЦИОМ: 76% россиян хотят, чтобы их дети или внуки стали волонтерами

05 декабря 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

В России более половины граждан хотят, чтобы их дети и внуки стали волонтерами, следует из опроса ВЦИОМ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России все больше граждан стали отмечать роль добровольческого движения в стране, в связи с чем 76% россиян хотят, чтобы их дети или внуки были волонтерами. Данные результаты следуют из Аналитического обзора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Работа добровольцев высоко оценивается обществом: 76% россиян хотят, чтобы их дети или внуки были волонтерами. Стабильно высокой остается и оценка вклада добровольцев в решение общественных проблем», — отмечается на официальном сайте ВЦИОМ. Работа волонтеров в решении социально-значимых и общественных проблем оценивается на 3,82 балла из пяти. Также в стране отмечается рост осведомленности жителей о деятельности добровольческого движения. Например, о работе волонтеров в своих регионах слышали 67% граждан. При этом еще три года назад число осведомленных жителей составляло 60%. Из опроса также следует, что больше всего граждан, которые следят за волонтерами — работают в бюджетной сфере. Это связано с тем, что бюджетники чаще других взаимодействуют с добровольческими движениями. Причем люди не считают, что волонтерство начало набирать активность всего несколько лет назад. Из опроса ВЦИОМ следует, что 70% граждан уверены, что люди стали заниматься общественной и добровольческой деятельностью более 10-15 лет назад. Ранее сообщалось, что на платформе «Авито» запустили интерактивную карту с информацией о поиске людей для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Любой желающий может ознакомиться с ней и узнать, как можно помочь поисковикам. Большой помощь волонтеры оказывают и в ходе спецоперации. Добровольцы, например, приезжали на территорию Донбасса и оказывали местным жителям как гуманитарную, так и медицинскую помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России все больше граждан стали отмечать роль добровольческого движения в стране, в связи с чем 76% россиян хотят, чтобы их дети или внуки были волонтерами. Данные результаты следуют из Аналитического обзора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Работа добровольцев высоко оценивается обществом: 76% россиян хотят, чтобы их дети или внуки были волонтерами. Стабильно высокой остается и оценка вклада добровольцев в решение общественных проблем», — отмечается на официальном сайте ВЦИОМ. Работа волонтеров в решении социально-значимых и общественных проблем оценивается на 3,82 балла из пяти. Также в стране отмечается рост осведомленности жителей о деятельности добровольческого движения. Например, о работе волонтеров в своих регионах слышали 67% граждан. При этом еще три года назад число осведомленных жителей составляло 60%. Из опроса также следует, что больше всего граждан, которые следят за волонтерами — работают в бюджетной сфере. Это связано с тем, что бюджетники чаще других взаимодействуют с добровольческими движениями. Причем люди не считают, что волонтерство начало набирать активность всего несколько лет назад. Из опроса ВЦИОМ следует, что 70% граждан уверены, что люди стали заниматься общественной и добровольческой деятельностью более 10-15 лет назад. Ранее сообщалось, что на платформе «Авито» запустили интерактивную карту с информацией о поиске людей для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Любой желающий может ознакомиться с ней и узнать, как можно помочь поисковикам. Большой помощь волонтеры оказывают и в ходе спецоперации. Добровольцы, например, приезжали на территорию Донбасса и оказывали местным жителям как гуманитарную, так и медицинскую помощь.