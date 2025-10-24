ВС России нанесли ответный удар по объектам ВСУ

Вооруженные Силы России нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины в ответ на террористические атаки с 18 по 24 октября. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 18 по 24 октября, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов», — говорится в заявлении в telegram -канале Минобороны. Целью атак оказались предприятия ВПК, транспортная и энергетическая инфраструктура, места расположения военных, а также инфраструктура связанная с запуском, производством и хранением БПЛА.

Украина атаковала жилой дом в городе Красногорск Московской области, целью стала квартира на 14-м этаже. Как писал RT, в результате атаки пострадало пять человек, среди них ребенок, спасатели вынесли его из квартиры в крови и осколках. Ранее, в октябре 2025 года, Минобороны РФ уже сообщало о серии групповых и массированных ударов по объектам энергетики, ВПК и транспортной инфраструктуры Украины в ответ на атаки по гражданским объектам в России. Для этих целей использовались высокоточные ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники, а в числе пораженных целей отмечались склады боеприпасов и места хранения БПЛА.