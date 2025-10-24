Консул заявил о тревожном числе депортированных из Таиланда россиян

Из Таиланда в 2025-м депортировали не меньше 100 россиян Фото: Алена Полозова © URA.RU

В 2025 году из Таиланда в Россию депортировали около 100 человек из-за правонарушений. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

«С 1 января по 1 октября 2025 года из Таиланда были депортированы не менее 100 россиян. Это достаточно тревожный показатель, поскольку за весь 2024 год были депортированы 65 человек», — цитирует ТАСС консула. По его словам, были случаи, когда россиян задерживали, но они доказывали свою невиновность — их отпускали. Он подчеркнул, что в последние два-три месяца растет число мелких правонарушений. Чаще это касается соблюдения иммиграционного и трудового законодательства.

Кроме того, Ильин указал, что в этом году растет и число отказов на въезд в Таиланд. «„Это связано с признаками наличия так называемого визарана — это когда человек, находясь в стране на безвизовой основе, выезжает и заезжает снова на безвизовой основе“, — сказал он.

