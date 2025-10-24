Один пострадавший в результате атаки дрона в Красногорске находится в реанимации

С пострадавшими людьми работает психолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один человек, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника в подмосковном Красногорске 24 октября, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил главный врач Красногорской городской больницы Бутай Бутаев.

«Один пациент находится в отделении реанимации», — сказал Бутаев. Его слова приводит telegram-канал Красногорской больницы.

По словам врача, состояние троих других пострадавших оценивается как удовлетворительное. Они проходят лечение в специализированных отделениях. У людей диагностированы травмы головы, сотрясения мозга, ушибы мягких тканей, а также ссадины и ранения ног. С пострадавшими также работает психолог.

