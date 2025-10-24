«Гадюшник»: в Великобритании пожаловались на управление страной

Кадровые решения премьер-министра Великобритании Кира Стармера активно обсуждают в британском парламенте Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Назначение Криса Уормолда главой государственной гражданской службы Великобритании вызвало серьезные разногласия внутри правительства страны, превратив кабмин страны в «гадюшник». Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

«Это настоящий гадюшник. Здесь несколько фракций, и все сливают информацию друг о друге. Так нельзя управлять страной», — передает слова высокопоставленного английского чиновника FT.

Еще один информированный источник в правительстве Великобритании выразил мнение, что Уормолд отличается излишней бюрократичностью и медлительностью, охарактеризовав его действия как «пародию на каждый стереотип о гражданской службе». По сведениям другого собеседника, Уормолд может покинуть свой пост уже в январе. Среди лейбористских политиков в качестве возможного преемника рассматривается баронесса Луиз Кейси, член Палаты лордов британского парламента.

Согласно сообщениям, в британских правительственных кругах негласно выражается недовольство решением Кира Стармера, который назначил главой государственной службы фигуру, считающуюся близкой к дауннинг-стритским элитам. В то же время представитель премьер-министра опровергает наличие каких-либо разногласий, подчеркивая, что Уормолд пользуется доверием руководителя правительства, и они совместно работают над воплощением ключевых инициатив кабинета министров.

По данным FT, в текущей ситуации наблюдаются проявления более серьезного кризиса. Руководитель аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини настаивает на необходимости проведения масштабных реформ в правительстве, однако сам сталкивается с критикой со стороны коллег из-за недостаточного участия в управленческой деятельности. В связи с этим обязанности по осуществлению его решений были возложены на заместителя Максуини. Кроме того, Кеир Стармер ввел новую должность главного секретаря премьер-министра, что приводит к дальнейшему раздроблению сфер ответственности.