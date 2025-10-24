Турция готова принять саммит РФ и США

Президент Эрдоган сообщил, что готов к переговором России и США в Турции Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Турция готова провести на своей территории переговоры президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из турне по странам Персидского залива.

«Вновь обозначилась важность Турции или Стамбула в мирном видении [урегулирования на Украине]. Мы готовы организовать [переговоры по Украине] в любое время. Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась», — цитирует Эрдогана Haber Turk. По его словам, Анкара изначально выступала за проведение переговоров. Он подчеркнул, что у Турции хорошие отношения с обеими сторонами, что «дает им преимущество на пути к миру».