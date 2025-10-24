У некоторых россиян могут забрать пенсии: в каких случаях и почему лишат выплат

Россиян могут лишить пенсий за определенные нарушения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россиянам могут окончательно прекратить отправлять пенсионные выплаты. Причины тому: нарушение порядка их получения или отсутствие обязательных документов.

Также выплаты могут быть приостановлены на три или шесть месяцев, например, из-за отсутствия уведомления в Соцфонде об изменении банковских реквизитов. Такие меры касаются не только пенсионеров, но и детей, получающих выплаты по потере кормильца. За что еще в России могут лишить пенсии и как ее вернуть — в материале URA.RU.

В каких обстоятельствах выплата пенсии приостанавливается на три месяца

Приостановка выплат может быть применена в течение трех месяцев, если, например, инвалид не явился по назначению на медицинское переосвидетельствование, указано в сообщении на портале «Госуслуг». В то же время существует значительно больше оснований, по которым предоставление средств может быть приостановлено на срок в шесть месяцев.

В каком случае могут лишить пенсии на полгода

Гражданин может лишиться пенсионных выплат на срок до полугода при неполучении пенсии в течении аналогичного промежутка времени — например, если получатель пенсии изменил банковские реквизиты и не уведомил об этом Социальный фонд России (СФР). Также выплаты могут быть приостановлены, если ребенок, получающий пенсию по потере кормильца, достиг 18 лет и не поступил в высшее учебное заведение или своевременно не предоставил необходимые сведения.

Еще одна основание — пребывание студента за границей без ежегодного подтверждения факта обучения. Приостановка возможна также при истечении срока действия вида на жительство для иностранцев или лиц без гражданства, а также при переезде пенсионера на постоянное место жительства за рубеж и отсутствии информирования СФР об изменении статуса.

Санкции устраняются после устранения причины приостановки. Достаточно, например, предоставить справку об обучении или сообщить новые реквизиты счета. Однако в случаях смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или если получатель сознательно отказывается от выплат, пенсия прекращается полностью.

Когда пенсии окончательно перестают выплачивать

Право на выплаты утрачивают также лица, признанные инвалидами на ограниченный срок (после окончания срока признания), дети по потере кормильца по достижении 18 лет и отсутствии продолжения образования, либо по достижении 23 лет или при трудоустройстве. Кроме того, выплаты прекращаются при выявлении фактов предоставления ложных сведений для назначения пенсии.

В ряде случаев, отмечают специалисты портала «Госуслуги», утраченные выплаты можно восстановить. Но возврат невозможен, если исчезло само основание для получения государственных выплат.

Следует отметить, что если с момента приостановления выплат прошло более шести месяцев и заявление не подано, Социальный фонд может принять решение о прекращении начисления пенсии. Несмотря на это, право на восстановление выплат сохраняется, однако затягивать с подачей заявления не рекомендуется.

Что делать, если пенсию перестали приносить

В случае прекращения поступления пенсионных выплат гражданину необходимо знать последовательность действий для восстановления их начисления. Прежде всего, следует обратиться в Социальный фонд с заявлением о возобновлении выплат. Подать такой документ можно одним из следующих способов: лично, через доверенное лицо, почтовым отправлением либо с помощью электронных сервисов фонда.

Срок рассмотрения обращения, как правило, не превышает пяти рабочих дней. В случае отсутствия оснований для отказа выплаты вновь начнут поступать уже с ближайшего месяца. Таким образом, при своевременном обращении пенсионер может в кратчайшие сроки восстановить получение пенсии.