Макрон призвал ввести жесточайшие санкции против ключевого союзника России

Эммануэль Макрон призвал ввести против Китая жесткие экономические санкции Фото: Официальный сайт Европарламента

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны ЕС ввести самые жесткие экономические санкции против Китая, который, в том числе, является одним из партнеров России, в том числе и в торговле. Об этом пишет Bloomberg.

«Макрон заявил, что нужно взвесить все доступные варианты действий против Китая, включая так называемый инструмент ЕС по борьбе с принуждением», — рассказали собеседники журналистам. Этот инструмент заключается в том, что сначала против страны будут введены торговые пошлины, затем ее исключат из системы государственных закупок. Далее последуют ограничения на защиту прав интеллектуальной собственности.

Потенциальные ограничительные действия ЕС против Китая связаны с тем, что Пекин в ноябре намерен ввести экспортный контроль на ряд стратегически важных товаров — редкоземельные элементы средней и тяжелой категории, сырье для литиевых батарей, анодные материалы из искусственного графита и оборудование для их переработки. Эти меры вызвали резкую реакцию на октябрьском саммите Евросоюза в Брюсселе.

Продолжение после рекламы