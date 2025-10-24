ВС РФ освободили три пункта в зоне СВО
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Военные российской армии освободили три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«На харьковском направлении в результате активных действий освобожден населенный пункт Бологовка Харьковской области. <...> Бойцы РФ освободили населенный пункт Першотравневое в Днепропетровской области», — говорится в сообщении. Кроме того, ВС РФ освободила в ДНР населенный пункт Проминь.
Средства ПВО России утром 24 октября отразили попытку атаки семи украинских беспилотников на территории двух регионов — Калужской области и Московского региона. По данным Минобороны РФ, это произошло в промежутке с 8:00 до 10:00 по московскому времени.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
