Рэпер Макан перед уходом в армию продает имущество

Музыкальный рэп-исполнитель Macan (Андрей Косолапов) выставил на продажу свой автомобиль марки BMW M5 стоимостью 10,5 млн рублей перед скорым призывом в армию. Объявление появилось на одном из сайтов по продаже автомобилей.

«Авто в хорошем состоянии, пробег чуть больше 70 тысяч километров. В его комплектацию включены 60 опций, а мощность двигателя составляет 625 лошадиных сил», — пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на объявление о продаже. Рэпер также готов рассмотреть обмен