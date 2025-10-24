Логотип РИА URA.RU
Рэпер Макан перед уходом в армию продает имущество

24 октября 2025 в 14:20
Рэпер отправится в армию в конце ноября

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Музыкальный рэп-исполнитель Macan (Андрей Косолапов) выставил на продажу свой автомобиль марки BMW M5 стоимостью 10,5 млн рублей перед скорым призывом в армию. Объявление появилось на одном из сайтов по продаже автомобилей.

«Авто в хорошем состоянии, пробег чуть больше 70 тысяч километров. В его комплектацию включены 60 опций, а мощность двигателя составляет 625 лошадиных сил», — пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на объявление о продаже. Рэпер также готов рассмотреть обмен

Ранее, как писал RT, сам Macan подтвердил, что 28 ноября 2025 года отправится на срочную службу в армию. Артист подчеркнул, что решение принято осознанно, опровергнув слухи о попытках уклониться от службы. Рэпер прибыл в военкомат 6 октября, получив последнюю, седьмую повестку. В случае, если бы Macan продолжил уклоняться от службы, ему бы грозило уголовное преследование.

