Рэпер Макан перед уходом в армию продает имущество
Рэпер отправится в армию в конце ноября
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Музыкальный рэп-исполнитель Macan (Андрей Косолапов) выставил на продажу свой автомобиль марки BMW M5 стоимостью 10,5 млн рублей перед скорым призывом в армию. Объявление появилось на одном из сайтов по продаже автомобилей.
«Авто в хорошем состоянии, пробег чуть больше 70 тысяч километров. В его комплектацию включены 60 опций, а мощность двигателя составляет 625 лошадиных сил», — пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на объявление о продаже. Рэпер также готов рассмотреть обмен
Ранее, как писал RT, сам Macan подтвердил, что 28 ноября 2025 года отправится на срочную службу в армию. Артист подчеркнул, что решение принято осознанно, опровергнув слухи о попытках уклониться от службы. Рэпер прибыл в военкомат 6 октября, получив последнюю, седьмую повестку. В случае, если бы Macan продолжил уклоняться от службы, ему бы грозило уголовное преследование.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.