Против студентов-целевиков хотят ввести новые штрафы

Студентам медикам на целевом обучении увеличат штрафы для усиления ответственности, заявил Мурашко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению. Глава ведомства предложил увеличить размер штрафов за невыполнение условий договора, чтобы усилить их ответственность. Об этом он заявил в ходе Х Съезда Национальной медицинской палаты.

«Совершенствования нормативно-правового регулирования подготовки специалистов [можно достичь с помощью] усиления ответственности „целевиков“: это увеличение штрафов за несоблюдение условий „целевого“ договора», — следует из презентации Мурашко, передает ТАСС. Министр отметил, что целевая подготовка в целом показывает хорошие результаты, но проблемы с возвращением выпускников к рабочим местам сохраняются. Для улучшения системы также предлагается унификация образовательного процесса и прямое регулирование трудоустройства выпускников в медучреждения.