В Бельгии предупредили ЕС о серьезных проблемах из-за конфискации активов РФ

Бельгия заблокировала решение ЕС по финансированию Украины из российских активов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал на саммите ЕС решение о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Политик пояснил, что юристы до сих пор не дают четкого ответа о законности такой конфискации. Об этом он заявил журналистам по итогам европейского саммита в четверг.

«Может ли это быть законно? Это очень хороший вопрос, и на него нет четких ответов. Если вы спрашиваете юристов, они дают разные непонятные ответы», — сказал де Вевер, передает РИА Новости.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили российские активы на сумму около 300 млрд евро, из которых более 200 млрд находятся в Европе через бельгийский Euroclear. Еврокомиссия ранее сообщала о переводе Украине 14 млрд евро доходов от этих активов за январь-сентябрь 2025 года.

В ответ Россия ввела контрмеры, аккумулируя средства иностранных инвесторов из недружественных стран на специальных счетах типа «С». В МИД РФ неоднократно называли действия ЕС воровством, а министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал о симметричном ответе на возможную конфискацию.