В Бельгии предупредили ЕС о серьезных проблемах из-за конфискации активов РФ
Бельгия заблокировала решение ЕС по финансированию Украины из российских активов
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал на саммите ЕС решение о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Политик пояснил, что юристы до сих пор не дают четкого ответа о законности такой конфискации. Об этом он заявил журналистам по итогам европейского саммита в четверг.
«Может ли это быть законно? Это очень хороший вопрос, и на него нет четких ответов. Если вы спрашиваете юристов, они дают разные непонятные ответы», — сказал де Вевер, передает РИА Новости.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили российские активы на сумму около 300 млрд евро, из которых более 200 млрд находятся в Европе через бельгийский Euroclear. Еврокомиссия ранее сообщала о переводе Украине 14 млрд евро доходов от этих активов за январь-сентябрь 2025 года.
В ответ Россия ввела контрмеры, аккумулируя средства иностранных инвесторов из недружественных стран на специальных счетах типа «С». В МИД РФ неоднократно называли действия ЕС воровством, а министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал о симметричном ответе на возможную конфискацию.
Бельгия уже ранее выступала против изъятия российских активов без коллективных гарантий раздела финансовых рисков со стороны всех стран ЕС. По данным властей страны, на счетах бельгийской депозитарной системы Euroclear заморожено около 210 млрд долларов российских средств, а Брюссель опасается возможных ответных мер России, включая изъятие бельгийских активов за рубежом.
