Politico: ЕС продумывает санкции против «Лукойла»
Евросоюз изучает варианты того, как разорвать связи с российской нефтяной компанией
Евросоюз разрабатывает новый пакет санкций в отношении российской нефтяной компании «Лукойл» и готовится к снижению экономических связей с ней. Об этом сообщил европейский чиновник изданию Politico.
«Высокопоставленный чиновник сообщил, что в ЕС намерены „освободиться“ от российской энергетической фирмы „ЛУКОЙЛ“, против которой на этой неделе ввели санкции США, но которой не оказалось в списках 19-го пакета санкций ЕС против РФ», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Politico.
Как отметил собеседник, компания «Лукойл» по-прежнему осуществляет деятельность на европейском рынке. Ее нефтеперерабатывающие заводы расположены в Болгарии и Румынии, а автозаправочные станции ЛУКОЙЛ представлены по всему континенту.
На этой неделе Соединенные Штаты ввели ограничения в отношении компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Согласно разъяснениям Министерства финансов США, финансовые операции с этими российскими предприятиями, необходимые для завершения текущей деятельности, допускаются до 21 ноября включительно. Введенные меры направлены на усиление давления на российскую энергетическую отрасль, что обусловлено, как отмечается, отсутствием серьезных шагов России по продвижению мирного урегулирования конфликта на Украине.
