Politico: ЕС продумывает санкции против «Лукойла»

Евросоюз разрабатывает новый пакет санкций в отношении российской нефтяной компании «Лукойл» и готовится к снижению экономических связей с ней. Об этом сообщил европейский чиновник изданию Politico.

«Высокопоставленный чиновник сообщил, что в ЕС намерены „освободиться“ от российской энергетической фирмы „ЛУКОЙЛ“, против которой на этой неделе ввели санкции США, но которой не оказалось в списках 19-го пакета санкций ЕС против РФ», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Politico.

Как отметил собеседник, компания «Лукойл» по-прежнему осуществляет деятельность на европейском рынке. Ее нефтеперерабатывающие заводы расположены в Болгарии и Румынии, а автозаправочные станции ЛУКОЙЛ представлены по всему континенту.

