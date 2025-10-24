«Обратите на это внимание»: как на Западе отреагировали на заявление Путина по Tomahawk

Путин высказался о поставках Tomahawk и вызвал неоднозначную реакцию в мире Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ответ России на применение крылатых ракет Tomahawk («Томагавков») будет иметь крайне серьезные последствия. Об этом заявил президент страны Владимир Путин по итогам заседания Русского географического общества. Кроме того, по его словам, разговоры о передаче Киеву современных ракет являются попыткой намеренно обострить ситуацию и привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Так, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает нерациональным происходящее усиление поддержки Украины странами Запада. При этом политик Джордж Гэллоуэй призвал западных лидеров обратить внимание на предупреждение российского президента об ответном ударе. Как на заявления лидера РФ отреагировали в мире — в материале URA.RU.

Что писали в СМИ

Журналисты Associated Press фактически пересказали заявления Путина на пресс-подходе. Также поступили и сотрудники The Washington Post.

«Кремль не желает смягчать свои требования»

The New York Times в материале высказывание президента России о ракетах вынесено на один уровень по значимости с темой американских санкций. По оценке авторов статьи, замечание главы государства относительно «Томагавков» расценивается как указание на его нежелание идти на уступки в урегулировании украинского кризиса.

«Комментарии Путина сигнализировали о том, что Кремль не желает смягчать свои <...> требования о прекращении конфликта в Украине», — передает газета. NYT считают, что ограничительные меры США «нанесли один из самых серьезных ударов в этом году».

«Истребитель „Су“ находился в воздушном пространстве Литвы после того, как Путин пригрозил дать ответ»

Британское издание Daily Mail сообщило о появлении российских военных самолетов в небе над Литвой вскоре после выступления Владимира Путина с заявлением о «серьезном и сокрушительном ответе». Газета представила этот инцидент в качестве подтверждения якобы российской угрозы.

«По данным литовских военных, истребитель „Су“ и самолет-заправщик Ил-78 находились в воздушном пространстве в течение 18 секунд <...> Это произошло после того, как в четверг Владимир Путин пригрозил дать „очень серьезный“ ответ, если территория России подвергнется атаке с использованием американских ракет „Томагавк“», — сообщил .

«Отсутствие решимости и реализма на Западе привело Путина к уверенности в достижении целей»

Агентство Bloomberg представило заявление в более резких тонах, опубликовав материал под заголовком: «Санкции или „Томагавки“? Только реальные угрозы убедят Путина». В своей статье обозреватель Марк Чемпион обвинил западные страны в недостаточной решительности. Многие аргументы против отправки Tomahawk он счел надуманными.

Как отреагировали политики

«Если ваши потомки каким-то образом выживут, это сможет объяснить, что с вами произошло»

Высказывание Путина о последствиях возможного применения американских ракет Tomahawk для ударов по территории РФ вызвало широкий резонанс в Великобритании. Политик Джордж Гэллоуэй призвал западных лидеров обратить внимание на предупреждение российского президента. По словам Гэллоуэя, заявление Владимира Путина должно стать серьезным сигналом для руководства западных стран. Он также выразил обеспокоенность эскалацией ситуации и призвал коллег взвешенно относиться к заявлениям российского руководства.

«Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это сможет объяснить, что с вами произошло», — написал политик на своей странице в соцсети Х.

«Почему европейские лидеры стали настолько глупы»

Ответ России на удары Украины западными ракетами может быть беспрецедентным и сокрушительным. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в соцсети X. По словам политика, активная поддержка Киева дальнобойным вооружением увеличивает риск эскалации конфликта и грозит непредсказуемыми последствиями для Европы.

Армандо Мема считает нерациональным происходящее усиление поддержки Украины странами Запада. «Какая страна, обладающая более чем 10 тысячами единиц ядерного оружия, потерпит такие атаки на свои города? Почему европейские лидеры стали настолько глупы, что хотят, чтобы дальнобойные ракеты атаковали ядерную державу? Реакция России может быть беспрецедентной, сокрушительной, если не апокалиптической», — написал Мема в соцсети.

«История с „Томагавками“ — это просто дымовая завеса»

Путин сдержанно прокомментировал сообщения о передаче Украине ракет дальнего действия Tomahawk, поскольку их назначение не включало оказание давления на Москву, заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала «Скотт Риттер». По словам эксперта, Москва оценивает потенциал подобных вооружений критически.

«История с "Томагавками" — это просто дымовая завеса. И давление было направлено не на Россию, почему Путин и отреагировал так сдержанно. Вы же не видели, чтобы Путин стал серьезным, стучал кулаком по столу, угрожал, срывался. Путин сказал, что "Томагавк" — старая система, которую Россия может сбить. Это говорит о том, что Путину известно больше, чем нам», — сообщил военный аналитик в беседе с подписчиками.