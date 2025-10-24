ВС РФ освободили три населенных пункта
24 октября 2025 в 14:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские военные установили контроль над населенным пунктом Бологовка в Харьковской области. А также бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Першотравневое в Днепропетровской области и пункт Проминь в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.
