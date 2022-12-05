Корреспонденты URA.RU раздали гуманитарную помощь жителям замерзающего Северодонецка

05 декабря 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

Корреспонденты URA.RU раздали гуманитарную помощь, которая была собрана со всей страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Корреспонденты URA.RU отправились в замерзающий Северодонецк (ЛНР), чтобы раздать продукты, средства гигиены и теплые вещи горожанам. О том, как люди справляются с холодами, им рассказали сами жители города. «Сейчас, конечно, теплее, но было время, когда на кухне три градуса тепла стояло. Я тогда поняла, как люди замерзают: вначале тебе очень холодно, потом становится тепло, миражи, всякие цветы-сады, а я понимаю, что замерзаю и могу замерзнуть в этой температуре насмерть. Я встаю и начинаю ходить, так и спасалась», — рассказала жительница города Александра Филипповна. Корреспонденты агентства рассказали, что привезли пенсионерке буржуйку и продуктовый набор. Также они помогли собрать женщине печку. Другая жительница Северодонецка Наталья рассказала журналистам, что в городе есть проблемы с газом. Например, во всем доме, где проживает Наталья, нет газа, кроме одного подъезда. В нем и проживает женщина. Она сообщила, что жители города спасаются от холодов при помощи кошек — животные согревают жильцов собственным теплом. Корреспонденты URA.RU уточнили, что гуманитарную помощь для города собирали неравнодушные люди со всей России. Они подчеркнули, что большую часть гуманитарной помощи предоставил московский поисковый отряд «Прорыв». Также журналисты рассказали, что администрация Северодонецка занимается возрождением инфраструктуры города. Например, во многие районы уже подана вода. Кроме того, жителей города постепенно подключают к газопроводной системе. Работают и ремонтные бригады. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Корреспонденты URA.RU отправились в замерзающий Северодонецк (ЛНР), чтобы раздать продукты, средства гигиены и теплые вещи горожанам. О том, как люди справляются с холодами, им рассказали сами жители города. «Сейчас, конечно, теплее, но было время, когда на кухне три градуса тепла стояло. Я тогда поняла, как люди замерзают: вначале тебе очень холодно, потом становится тепло, миражи, всякие цветы-сады, а я понимаю, что замерзаю и могу замерзнуть в этой температуре насмерть. Я встаю и начинаю ходить, так и спасалась», — рассказала жительница города Александра Филипповна. Корреспонденты агентства рассказали, что привезли пенсионерке буржуйку и продуктовый набор. Также они помогли собрать женщине печку. Другая жительница Северодонецка Наталья рассказала журналистам, что в городе есть проблемы с газом. Например, во всем доме, где проживает Наталья, нет газа, кроме одного подъезда. В нем и проживает женщина. Она сообщила, что жители города спасаются от холодов при помощи кошек — животные согревают жильцов собственным теплом. Корреспонденты URA.RU уточнили, что гуманитарную помощь для города собирали неравнодушные люди со всей России. Они подчеркнули, что большую часть гуманитарной помощи предоставил московский поисковый отряд «Прорыв». Также журналисты рассказали, что администрация Северодонецка занимается возрождением инфраструктуры города. Например, во многие районы уже подана вода. Кроме того, жителей города постепенно подключают к газопроводной системе. Работают и ремонтные бригады.