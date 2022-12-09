Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения пермской школьницы толпой подростков

По факту избиения пермской школьницы будет возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава СУ СКРФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пермской восьмиклассницы. Этой информацией поделились в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. возбудить по факту избиения девочки уголовное дело. Ему также необходимо доложить о причинах и условиях, повлекших совершение противоправных действий в отношении ребенка», — указано в telegram-канале силовиков.

Инцидент произошел в одной из пермских школ. Подростки избили школьницу и сняли это на видео. Ученики оскорбляли восьмиклассницу, а одна из ее ровесниц требовала, чтобы та извинилась перед ней.