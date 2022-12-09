09 декабря 2022

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения пермской школьницы толпой подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, прокурор, судебное дело
По факту избиения пермской школьницы будет возбуждено уголовное дело Фото:

Глава СУ СКРФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пермской восьмиклассницы. Этой информацией поделились в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. возбудить по факту избиения девочки уголовное дело. Ему также необходимо доложить о причинах и условиях, повлекших совершение противоправных действий в отношении ребенка», — указано в telegram-канале силовиков.

Инцидент произошел в одной из пермских школ. Подростки избили школьницу и сняли это на видео. Ученики оскорбляли восьмиклассницу, а одна из ее ровесниц требовала, чтобы та извинилась перед ней.

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Глава СУ СКРФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пермской восьмиклассницы. Этой информацией поделились в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. возбудить по факту избиения девочки уголовное дело. Ему также необходимо доложить о причинах и условиях, повлекших совершение противоправных действий в отношении ребенка», — указано в telegram-канале силовиков. Инцидент произошел в одной из пермских школ. Подростки избили школьницу и сняли это на видео. Ученики оскорбляли восьмиклассницу, а одна из ее ровесниц требовала, чтобы та извинилась перед ней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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