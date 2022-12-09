Пермские следователи усмотрели признаки истязания в избиении школьницы

Прикамские следователи возбудили уголовное дело по факту избиение школьницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми после драки учеников восьмого класса возбудили уголовное дело по статье УК РФ об истязании заведомо несовершеннолетнего лица. Эта информация появилась на сайте СУ СК России по Пермскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ, по факту получения травм несовершеннолетней. Предварительно установлено, что 8 декабря этого года днем между ученицами 8-го класса школы в Индустриальном районе города Перми произошла ссора, в ходе которой школьница 2007 года рождения нанесла однокласснице удары, причинив 14-летней потерпевшей телесные повреждения», — передает пресс-служба ведомства. Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ране глава СУ СКРФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пермской восьмиклассницы. Инцидент попал на видео. Предположительно, пострадавшая — новенькая в классе. Вероятно, она предложила встречаться какому-то мальчику. Но это не понравилось другой девочке.