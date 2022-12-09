Среди тюменцев выросло число страдающих онкологией

Самому маленькому пациенту с диагнозом онкология всего пять месяцев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени растет количество онкобольных. Сейчас их больше 42 тысяч человек. Об этом сообщила Татьяна Новикова, заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области.

«Самому маленькому пациенту со злокачественной опухолью пять месяцев, самому пожилому — 104 года. Самым распространенным видом онкологии является рак кожи», — передает слова Новиковой портал 72.ru.

Она также отметила, что всего в городе проживает 42 681 человек, которому диагностировали онкозаболевание (данные на 2022 год — прим. ред.). Это почти на две тысячи человек больше, чем годом ранее. Врачи рекомендуют регулярно проходить обследование в целях профилактики болезни.

Ранее URA.RU сообщало, что детские больницы Тюменской области переполнены из-за наплыва пациентов. Это связано с резким ростом заболеваемости ОРВИ.