Детские больницы Тюменской области переполнены из-за наплыва пациентов

07 декабря 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Тюменцы часами сидят в очередях, чтобы попасть на прием к детским врачам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На фоне резкого роста заболеваемости ОРВИ, в детских поликлиниках Тюменской области начали возникать огромные очереди. Об этом URA.RU сообщили тюменцы, обратившиеся в редакцию. «Наблюдаемся в детской поликлинике №8. Сегодня пришли туда с признаками простуды, нас отправили в фильтр — кабинет. Так вот, там очередь начинается прямо от входной двери. При том, что помещение очень небольшое. Все буквально друг на друге стоят. Решили зайти через несколько часов. Думали, людей станет меньше. Когда вернулись, картина была такой же. Пришлось ждать, как все», — сообщила жительница Тюмени в разговоре с URA.RU. По словам тюменцев, аналогичная ситуация сложилась в детской поликлинике Областной больницы №4 Ишима. «В больнице очень много деток с признаками простудных заболеваний. Врачи осматривают медленнее, чем хотелось бы. Из-за этого появляются огромные очереди. Сами попали в такую ситуацию, когда приема пришлось ждать больше часа», — сообщила жительница Ишима в разговоре с URA.RU. В региональный департамент здравоохранения направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в больницах Тюменской области начали возникать большие очереди. В депздраве наплыв пациентов объяснили сезонным ростом заболеваемости ОРВИ.

На фоне резкого роста заболеваемости ОРВИ, в детских поликлиниках Тюменской области начали возникать огромные очереди. Об этом URA.RU сообщили тюменцы, обратившиеся в редакцию. «Наблюдаемся в детской поликлинике №8. Сегодня пришли туда с признаками простуды, нас отправили в фильтр — кабинет. Так вот, там очередь начинается прямо от входной двери. При том, что помещение очень небольшое. Все буквально друг на друге стоят. Решили зайти через несколько часов. Думали, людей станет меньше. Когда вернулись, картина была такой же. Пришлось ждать, как все», — сообщила жительница Тюмени в разговоре с URA.RU. По словам тюменцев, аналогичная ситуация сложилась в детской поликлинике Областной больницы №4 Ишима. «В больнице очень много деток с признаками простудных заболеваний. Врачи осматривают медленнее, чем хотелось бы. Из-за этого появляются огромные очереди. Сами попали в такую ситуацию, когда приема пришлось ждать больше часа», — сообщила жительница Ишима в разговоре с URA.RU. В региональный департамент здравоохранения направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в больницах Тюменской области начали возникать большие очереди. В депздраве наплыв пациентов объяснили сезонным ростом заболеваемости ОРВИ.