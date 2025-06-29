За полгода тюменцы выиграли в лотереи почти 440 миллионов рублей

Тюменцы выигрывали деньги в нескольких лотереях
С января по 23 июня 2025 года тюменцы выиграли в лотереи 437 миллионов рублей. Об этом сообщают журналисты.
«За неполные полгода в Тюменской области появились 13 лотерейных миллионеров. Сумма выигрышей составила 437 миллионов рублей», — сообщает «РБК Тюмень».
Ежемесячно, в среднем, в регионе появляется по два новых лотерейных миллионера. Одной из последних стала жительница области, которая стала обладательницей 21,8 млн рублей. Самым крупным выигрышем, по-прежнему, считается победа семьи Семеновых, которые получили миллиард рублей в новогодней лотерее 2024-го года.
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