29 июня 2025
28 июня 2025

За полгода тюменцы выиграли в лотереи почти 440 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы выигрывали деньги в нескольких лотереях
Тюменцы выигрывали деньги в нескольких лотереях Фото:

С января по 23 июня 2025 года тюменцы выиграли в лотереи 437 миллионов рублей. Об этом сообщают журналисты.

«За неполные полгода в Тюменской области появились 13 лотерейных миллионеров. Сумма выигрышей составила 437 миллионов рублей», — сообщает «РБК Тюмень».

Ежемесячно, в среднем, в регионе появляется по два новых лотерейных миллионера. Одной из последних стала жительница области, которая стала обладательницей 21,8 млн рублей. Самым крупным выигрышем, по-прежнему, считается победа семьи Семеновых, которые получили миллиард рублей в новогодней лотерее 2024-го года.

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С января по 23 июня 2025 года тюменцы выиграли в лотереи 437 миллионов рублей. Об этом сообщают журналисты. «За неполные полгода в Тюменской области появились 13 лотерейных миллионеров. Сумма выигрышей составила 437 миллионов рублей», — сообщает «РБК Тюмень». Ежемесячно, в среднем, в регионе появляется по два новых лотерейных миллионера. Одной из последних стала жительница области, которая стала обладательницей 21,8 млн рублей. Самым крупным выигрышем, по-прежнему, считается победа семьи Семеновых, которые получили миллиард рублей в новогодней лотерее 2024-го года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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