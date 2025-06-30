В России хотят создать ассоциацию интернет-СМИ

В России необходимо создать ассоциацию интернет-СМИ, которая помогала бы редакциям совместно адаптироваться к изменениям на медиарынке. С такой идеей выступила во время заседания комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере главный редактор URA.RU Диана Козлова. И издатели, и представители платформ поддержали эту идею: новый формат общения друг с другом, считают они, поможет снять вопросы, накопившиеся у изданий, а площадкам — быстрее внедрять изменения.
Несмотря на то, что интернет-СМИ существуют в России более 25 лет, своего индустриального объединения, как у телекомпаний (НАТ) или издателей прессы (Гильдия издателей периодической печати), у них нет. Тогда как у блогеров и продакшн-центров — появившихся после интернет-СМИ — существует несколько объединений, позволяющих координировать свои действия, бороться с мошенниками, взаимодействовать с платформами.
Одна из проблем, которую может решить создание ассоциации, — обеспечение добросовестной конкуренции при взаимодействии СМИ и новостных агрегаторов. Особенно этот вопрос актуален для изданий, работающих в регионах: у них пока меньше возможностей донести свою точку зрения до представителей платформ, чем у коллег, работающих в столице, сказала Козлова. «Региональные проекты должны иметь организацию, которая могла бы защищать их интересы. А платформы — учитывать позицию не только крупных изданий, но и тех, кто пишет для читателей вне Москвы», — заявила она на заседании.
«Когда нас отрезают зарубежные источники трафика, нам действительно стоит объединиться и сделать так, чтобы никто не был в проигравших — ни платформы, ни СМИ. Прозвучало очень хорошее предложение с созданием ассоциации: в случае появления вопросов можно будет сесть и договориться, чтобы никто не терял своей полезности», — продолжил мысль директор юридического департамента ИД «Коммерсант» Георгий Иванов.
На рынке сейчас внедряется много изменений, которые необходимо коллективно обсуждать — например, появление рейтинга СМИ от Медиаскопа на платформе Дзен и внутри ресурсов VK, согласился директор департамента по взаимодействию со СМИ VK Андрей Бурцев. «Мы стремимся к прозрачности и развитию своих стандартов, защите доверия аудитории, хотим построить устойчивую экосистему. Поэтому должны решаться вопросы, возникающие не только от СМИ, но и у платформ, а также у других участников процесса — например, крупнейший рекламодателей», — объяснил медиаменеджер.
GR-директор Я.Поиска Александр Болховитянов подчеркнул, что и самим площадкам необходим более тесный контакт с издателями, чтобы вместе решать возникающие проблемы. «Перед нами как перед источниками трафика стоят свои вызовы: к примеру — интеграция ИИ. Из-за этого все переживают, и мы в том числе. Поэтому мы думаем над новыми форматами и для себя, и для партнеров. И я поддерживаю предложение о создании ассоциации — это будет прекрасный прецедент. В ее рамках мы также можем проводить для СМИ разного рода обучения и разъяснения», — заключил он.
Ассоциация интернет-СМИ могла бы стать «логичной площадкой для диалога платформ и изданий», полагает сопредседатель комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский. «Это конструктивное предложение. Мы готовы договариваться о регламенте взаимодействия с ней и обмениваться мнениями», — подвел он итог обсуждения.
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