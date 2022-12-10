Секретарь СНБО Украины: Киев будет бить ракетами по всей России

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Киев не обязан ни у кого спрашивать, куда и как наносить удары, заявил Данилов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина намерена наносить удары по всей России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Что касается наших интересов, мы ни у кого спрашивать не будем. Куда нам нужно, где мы должны бить врага, потому что враг находится, начиная от границ, которые с нашей территорией, заканчивая Владивостоком», — заявил Данилов в эфире телеканала «НТА». Он добавил, что Киев не обязан ни у кого спрашивать о том, куда и как наносить удары, передает его слова Pravda.Ru.

Ранее Украина начала наносить удары по территориям России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал украинские атаки фактором опасности. Позже выяснилось, что США не настаивают на прекращении атак Киева по российским территориям, передает «Национальная служба новостей».

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Украина намерена наносить удары по всей России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Что касается наших интересов, мы ни у кого спрашивать не будем. Куда нам нужно, где мы должны бить врага, потому что враг находится, начиная от границ, которые с нашей территорией, заканчивая Владивостоком», — заявил Данилов в  эфире телеканала «НТА». Он добавил, что Киев не обязан ни у кого спрашивать о том, куда и как наносить удары, передает его слова Pravda.Ru . Ранее Украина начала наносить удары по территориям России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал украинские атаки фактором опасности. Позже выяснилось, что США не настаивают на прекращении атак Киева по российским территориям, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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