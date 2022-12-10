Секретарь СНБО Украины: Киев будет бить ракетами по всей России

Украина намерена наносить удары по всей России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Что касается наших интересов, мы ни у кого спрашивать не будем. Куда нам нужно, где мы должны бить врага, потому что враг находится, начиная от границ, которые с нашей территорией, заканчивая Владивостоком», — заявил Данилов в эфире телеканала «НТА». Он добавил, что Киев не обязан ни у кого спрашивать о том, куда и как наносить удары, передает его слова Pravda.Ru.
Ранее Украина начала наносить удары по территориям России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал украинские атаки фактором опасности. Позже выяснилось, что США не настаивают на прекращении атак Киева по российским территориям, передает «Национальная служба новостей».
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Украина намерена наносить удары по всей России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Что касается наших интересов, мы ни у кого спрашивать не будем. Куда нам нужно, где мы должны бить врага, потому что враг находится, начиная от границ, которые с нашей территорией, заканчивая Владивостоком», — заявил Данилов в эфире телеканала «НТА». Он добавил, что Киев не обязан ни у кого спрашивать о том, куда и как наносить удары, передает его слова Pravda.Ru . Ранее Украина начала наносить удары по территориям России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал украинские атаки фактором опасности. Позже выяснилось, что США не настаивают на прекращении атак Киева по российским территориям, передает «Национальная служба новостей».