Секретарь СНБО Украины: Киев будет бить ракетами по всей России

10 декабря 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Киев не обязан ни у кого спрашивать, куда и как наносить удары, заявил Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина намерена наносить удары по всей России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Что касается наших интересов, мы ни у кого спрашивать не будем. Куда нам нужно, где мы должны бить врага, потому что враг находится, начиная от границ, которые с нашей территорией, заканчивая Владивостоком», — заявил Данилов в эфире телеканала «НТА». Он добавил, что Киев не обязан ни у кого спрашивать о том, куда и как наносить удары , передает его слова Pravda.Ru. Ранее Украина начала наносить удары по территориям России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал украинские атаки фактором опасности. Позже выяснилось, что США не настаивают на прекращении атак Киева по российским территориям, передает «Национальная служба новостей».

Украина намерена наносить удары по всей России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Что касается наших интересов, мы ни у кого спрашивать не будем. Куда нам нужно, где мы должны бить врага, потому что враг находится, начиная от границ, которые с нашей территорией, заканчивая Владивостоком», — заявил Данилов в эфире телеканала «НТА». Он добавил, что Киев не обязан ни у кого спрашивать о том, куда и как наносить удары, передает его слова Pravda.Ru . Ранее Украина начала наносить удары по территориям России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал украинские атаки фактором опасности. Позже выяснилось, что США не настаивают на прекращении атак Киева по российским территориям, передает «Национальная служба новостей».