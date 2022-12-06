Кремль прокомментировал удары Украины по России

Каждый регион России принимает меры по защите от украинских атак
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Продолжение ударов со стороны Украины по РФ является фактором опасности. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Безусловно, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких терактов, конечно, является фактором опасности», — сказал представитель Кремля в ходе конференц-колла. Песков добавил, что этот фактор учитывается и правительством принимаются все необходимые меры. По его словам, каждый регион РФ занимается защитой от атак.