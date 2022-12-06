Кремль прокомментировал удары Украины по России

Песков: удары со стороны ВСУ являются фактором опасности
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Москва, кремль, кремлевская стена, виды города, собор василия блаженного, москва
Каждый регион России принимает меры по защите от украинских атак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Продолжение ударов со стороны Украины по РФ является фактором опасности. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Безусловно, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких терактов, конечно, является фактором опасности», — сказал представитель Кремля в ходе конференц-колла. Песков добавил, что этот фактор учитывается и правительством принимаются все необходимые меры. По его словам, каждый регион РФ занимается защитой от атак.

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Продолжение ударов со стороны Украины по РФ является фактором опасности. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Безусловно, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких терактов, конечно, является фактором опасности», — сказал представитель Кремля в ходе конференц-колла. Песков добавил, что этот фактор учитывается и правительством принимаются все необходимые меры. По его словам, каждый регион РФ занимается защитой от атак.
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