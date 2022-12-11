MSNBC Daily: американские лидеры больше не хотят демократии от Зеленского

11 декабря 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Зеленскому ничего не остается, кроме как убеждать США в эффективности борьбы с РФ чужими руками Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка американскими лидерами демократии, которую им «продает» президент Украины Владимир Зеленский значительно упала в сравнении с началом спецоперации. Об этом написали в MSNBC Daily. «В начале конфликта 80% республиканцев поддерживали Украину; в связи с тем, что в следующем месяце к власти в Палате представителей придут республиканцы, поддержка Украины упала на 30%», — написали в издании . Уточняется, что следующий состав Конгресса не сможет использовать деньги американских налогоплательщиков для «защиты демократии». «У Зеленского нет иного выбора, кроме как продолжать свою кампанию по убеждению американцев и их политиков в том, что борьба с Россией чужими руками того стоит», — отметил автор статьи. Республиканские законодатели намерены проверить расходы Пентагона на помощь Киеву. Такое решение сильно замедлит военную поддержку Украины в ключевые моменты СВО. «Эпоха выписки чеков-бланков закончилась», — сказал главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол. Ранее член палаты представителей США от Северной Дакоты Келли Армстронг высказал мнение, что Штаты могут прекратить поддержку украинской стороны. Причиной тому стал тот факт, что американцев в настоящее время волнуют проблемы внутренней политики США, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поддержка американскими лидерами демократии, которую им «продает» президент Украины Владимир Зеленский значительно упала в сравнении с началом спецоперации. Об этом написали в MSNBC Daily. «В начале конфликта 80% республиканцев поддерживали Украину; в связи с тем, что в следующем месяце к власти в Палате представителей придут республиканцы, поддержка Украины упала на 30%», — написали в издании. Уточняется, что следующий состав Конгресса не сможет использовать деньги американских налогоплательщиков для «защиты демократии». «У Зеленского нет иного выбора, кроме как продолжать свою кампанию по убеждению американцев и их политиков в том, что борьба с Россией чужими руками того стоит», — отметил автор статьи. Республиканские законодатели намерены проверить расходы Пентагона на помощь Киеву. Такое решение сильно замедлит военную поддержку Украины в ключевые моменты СВО. «Эпоха выписки чеков-бланков закончилась», — сказал главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол. Ранее член палаты представителей США от Северной Дакоты Келли Армстронг высказал мнение, что Штаты могут прекратить поддержку украинской стороны. Причиной тому стал тот факт, что американцев в настоящее время волнуют проблемы внутренней политики США, передает «Царьград».