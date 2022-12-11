В США рассказали о «титанической битве» с Россией

19FortyFive: между РФ и Западом проходит «титаническая борьба» за мировой финансовый рынок

12 декабря 2022 в 09:32 Размер текста - 17 +

Россия использует внутренние резервы для обхода санкций в борьбе за финансовый рынок, заявил Роберт Фарли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны вступили в «титаническую борьбу» с Россией за будущее мировой финансовой системы. Об этом заявил обозреватель Роберт Фарли для американского издания 19FortyFive. «Россия и Запад вступили в титаническую битву за финансовое будущее России, а также за будущее всей мировой финансовой системы. Последствия будут широко распространены не только внутри России, но и за ее пределами», — написал Фарли в своей статье . Так, проводя антироссийскую финансовую кампанию, Запад заморозил валютные резервы РФ, которые находились за рубежом, объяснил автор. Однако Москва нашла способ выплатить проценты по суверенному долгу. В случае невыплаты в стране настал бы внешний дефолт. Автор также указал, что несколько крупных банков России были отключены от международной системы оплаты в рамках санкционной кампании Запада. Однако национальная валюта РФ не упала на этом фоне, потому что Москва потребовала от стран-импортеров покупать нефть за рубли, а не за доллары. В первых числах декабря Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть. Он установился на уровне 60 долларов за баррель. В ответ на это вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не примет потолок цены на топливо. Речи о сокращении добычи тоже не идет, отметил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против России санкции. 4 декабря ЕС установил потолок цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов отметил, что послаблений в новом механизме так много, что это делает его пустышкой. Его слова передает издание «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны вступили в «титаническую борьбу» с Россией за будущее мировой финансовой системы. Об этом заявил обозреватель Роберт Фарли для американского издания 19FortyFive. «Россия и Запад вступили в титаническую битву за финансовое будущее России, а также за будущее всей мировой финансовой системы. Последствия будут широко распространены не только внутри России, но и за ее пределами», — написал Фарли в своей статье. Так, проводя антироссийскую финансовую кампанию, Запад заморозил валютные резервы РФ, которые находились за рубежом, объяснил автор. Однако Москва нашла способ выплатить проценты по суверенному долгу. В случае невыплаты в стране настал бы внешний дефолт. Автор также указал, что несколько крупных банков России были отключены от международной системы оплаты в рамках санкционной кампании Запада. Однако национальная валюта РФ не упала на этом фоне, потому что Москва потребовала от стран-импортеров покупать нефть за рубли, а не за доллары. В первых числах декабря Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть. Он установился на уровне 60 долларов за баррель. В ответ на это вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не примет потолок цены на топливо. Речи о сокращении добычи тоже не идет, отметил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против России санкции. 4 декабря ЕС установил потолок цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов отметил, что послаблений в новом механизме так много, что это делает его пустышкой. Его слова передает издание «Ридус».