11 декабря 2022
10 декабря 2022

В больницы ХМАО отправят новые машины скорой помощи

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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , неотложка, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи
Больницы ХМАО получат новые машины скорой помощи Фото:

В больницы ХМАО отправят 14 новых машин скорой помощи. Об этом в личном telegram-канале рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«14 автомобилей скорой медицинской помощи российского производства на базе ГАЗель „Некст“ распределили по 3 машины в Лянторскую городскую больницу, Советскую и Кондинскую районные больницы, по 1 машине в Сургутскую районную поликлинику, Федоровскую городскую больницу, Югорскую городскую больницу, Нижневартовскую и Октябрьскую районные больницы», — написал Добровольский.

Он добавил, что за два года в ХМАО поступили 52 машины скорой помощи. «В парке СМП сегодня 265 автомобилей, из них 80,8% — „моложе“ 5 лет», — заключил глава депздрава.

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В больницы ХМАО отправят 14 новых машин скорой помощи. Об этом в личном telegram-канале рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «14 автомобилей скорой медицинской помощи российского производства на базе ГАЗель „Некст“ распределили по 3 машины в Лянторскую городскую больницу, Советскую и Кондинскую районные больницы, по 1 машине в Сургутскую районную поликлинику, Федоровскую городскую больницу, Югорскую городскую больницу, Нижневартовскую и Октябрьскую районные больницы», — написал Добровольский. Он добавил, что за два года в ХМАО поступили 52 машины скорой помощи. «В парке СМП сегодня 265 автомобилей, из них 80,8% — „моложе“ 5 лет», — заключил глава депздрава.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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