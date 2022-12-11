В больницы ХМАО отправят новые машины скорой помощи

В больницы ХМАО отправят 14 новых машин скорой помощи. Об этом в личном telegram-канале рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
«14 автомобилей скорой медицинской помощи российского производства на базе ГАЗель „Некст“ распределили по 3 машины в Лянторскую городскую больницу, Советскую и Кондинскую районные больницы, по 1 машине в Сургутскую районную поликлинику, Федоровскую городскую больницу, Югорскую городскую больницу, Нижневартовскую и Октябрьскую районные больницы», — написал Добровольский.
Он добавил, что за два года в ХМАО поступили 52 машины скорой помощи. «В парке СМП сегодня 265 автомобилей, из них 80,8% — „моложе“ 5 лет», — заключил глава депздрава.
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