11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Кургане продают бизнес по пошиву одежды для судей и пограничников

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, швейный цех, женская колония, исправительная колония 4
Ателье в Кургане продают за 2,2 млн рублей Фото:

В Кургане выставили на продажу ателье по пошиву спецодежды для судов, погрануправления и полиции. Стоимость готового бизнеса составляет более двух миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается действующее ателье по пошиву формы для госструктур. Среди заказчиков: погрануправление, КПИ, арбитражные и областные суды Свердловской, Курганской и Тюменской областей, окружной военный суд Екатеринбурга, рота почетного караула, ЛО МВД города Тюмень. Стоимость готового бизнеса: 2 200 000 рублей», — говорится в объявлении. Также ателье занимается пошивом формы для кадетских школ Кургана и ремонтом одежды.

По словам владельца, ателье продается в связи с проживанием в другом городе. В стоимость бизнеса входит остатки на складе на сумму 500 тысяч рублей, швейное оборудование, мебель и наработанная база клиентов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за производства за рубежом избавляются от швейной фабрики. Площадь действующего производства составляет более 700 квадратных метров.

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В Кургане выставили на продажу ателье по пошиву спецодежды для судов, погрануправления и полиции. Стоимость готового бизнеса составляет более двух миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается действующее ателье по пошиву формы для госструктур. Среди заказчиков: погрануправление, КПИ, арбитражные и областные суды Свердловской, Курганской и Тюменской областей, окружной военный суд Екатеринбурга, рота почетного караула, ЛО МВД города Тюмень. Стоимость готового бизнеса: 2 200 000 рублей», — говорится в объявлении. Также ателье занимается пошивом формы для кадетских школ Кургана и ремонтом одежды. По словам владельца, ателье продается в связи с проживанием в другом городе. В стоимость бизнеса входит остатки на складе на сумму 500 тысяч рублей, швейное оборудование, мебель и наработанная база клиентов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за производства за рубежом избавляются от швейной фабрики. Площадь действующего производства составляет более 700 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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