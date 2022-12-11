В Кургане продают бизнес по пошиву одежды для судей и пограничников

12 декабря 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Ателье в Кургане продают за 2,2 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане выставили на продажу ателье по пошиву спецодежды для судов, погрануправления и полиции. Стоимость готового бизнеса составляет более двух миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается действующее ателье по пошиву формы для госструктур. Среди заказчиков: погрануправление, КПИ, арбитражные и областные суды Свердловской, Курганской и Тюменской областей, окружной военный суд Екатеринбурга, рота почетного караула, ЛО МВД города Тюмень. Стоимость готового бизнеса: 2 200 000 рублей», — говорится в объявлении. Также ателье занимается пошивом формы для кадетских школ Кургана и ремонтом одежды. По словам владельца, ателье продается в связи с проживанием в другом городе. В стоимость бизнеса входит остатки на складе на сумму 500 тысяч рублей, швейное оборудование, мебель и наработанная база клиентов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за производства за рубежом избавляются от швейной фабрики. Площадь действующего производства составляет более 700 квадратных метров.

В Кургане выставили на продажу ателье по пошиву спецодежды для судов, погрануправления и полиции. Стоимость готового бизнеса составляет более двух миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается действующее ателье по пошиву формы для госструктур. Среди заказчиков: погрануправление, КПИ, арбитражные и областные суды Свердловской, Курганской и Тюменской областей, окружной военный суд Екатеринбурга, рота почетного караула, ЛО МВД города Тюмень. Стоимость готового бизнеса: 2 200 000 рублей», — говорится в объявлении. Также ателье занимается пошивом формы для кадетских школ Кургана и ремонтом одежды. По словам владельца, ателье продается в связи с проживанием в другом городе. В стоимость бизнеса входит остатки на складе на сумму 500 тысяч рублей, швейное оборудование, мебель и наработанная база клиентов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за производства за рубежом избавляются от швейной фабрики. Площадь действующего производства составляет более 700 квадратных метров.