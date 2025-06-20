20 июня 2025

Курганец продает дачу у озера с лебедями по цене смартфона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача находится у водоема
Дача находится у водоема Фото:

Житель Кургана выставил на продажу дачный домик с участком недалеко от озера, где водятся лебеди. За недвижимость горожанин просит 80 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении. За эту же сумму можно купить смартфон хорошего качества.

«Продается дача в СНТ „Кургантяжстрой-4“. Площадь дома 18 квадратных метров, участок — пять соток. Дача находится у озера с лебедями в незатопляемой зоне», — сообщается на сайте «Авито».

Ранее в Кургане продавалась самая дешевая дача в СНТ «Малиновка» за 50 000 рублей. На сегодняшний день недвижимость еще в продаже. 

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Житель Кургана выставил на продажу дачный домик с участком недалеко от озера, где водятся лебеди. За недвижимость горожанин просит 80 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении. За эту же сумму можно купить смартфон хорошего качества. «Продается дача в СНТ „Кургантяжстрой-4“. Площадь дома 18 квадратных метров, участок — пять соток. Дача находится у озера с лебедями в незатопляемой зоне», — сообщается на сайте «Авито». Ранее в Кургане продавалась самая дешевая дача в СНТ «Малиновка» за 50 000 рублей. На сегодняшний день недвижимость еще в продаже. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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