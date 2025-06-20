Дача находится у водоема
Житель Кургана выставил на продажу дачный домик с участком недалеко от озера, где водятся лебеди. За недвижимость горожанин просит 80 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении. За эту же сумму можно купить смартфон хорошего качества.
«Продается дача в СНТ „Кургантяжстрой-4“. Площадь дома 18 квадратных метров, участок — пять соток. Дача находится у озера с лебедями в незатопляемой зоне», — сообщается на сайте «Авито».
Ранее в Кургане продавалась самая дешевая дача в СНТ «Малиновка» за 50 000 рублей. На сегодняшний день недвижимость еще в продаже.
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