21 июня 2025

Глава курганской «Рублевки» показал огромные бочки, которые закопают в деревнях и селах. Фото

В селах рядом с Курганом установят огромные противопожарные цистерны
© Служба новостей «URA.RU»
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В администрации округа приняли важное решение
В администрации округа приняли важное решение Фото:

В Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», установят большие емкости для воды в противопожарных целях. Об этом рассказал глава округа Олег Язовских в соцсети.

«Цистерны будут размещены в населенных пунктах, где нет возможности забора воды из естественных водоемов. Это работа проводится для обеспечения пожарной безопасности», — сообщил руководитель муниципалитета во «ВКонтакте». Он опубликовал фото бочек.

Ранее власти Кетовского округа закупили пожарные машины. Также были обучены специальные патрульные группы. 

Противопожарные цистерны
Противопожарные цистерны
Фото:

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В Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», установят большие емкости для воды в противопожарных целях. Об этом рассказал глава округа Олег Язовских в соцсети. «Цистерны будут размещены в населенных пунктах, где нет возможности забора воды из естественных водоемов. Это работа проводится для обеспечения пожарной безопасности», — сообщил руководитель муниципалитета во «ВКонтакте». Он опубликовал фото бочек. Ранее власти Кетовского округа закупили пожарные машины. Также были обучены специальные патрульные группы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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