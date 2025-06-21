В администрации округа приняли важное решение
В Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», установят большие емкости для воды в противопожарных целях. Об этом рассказал глава округа Олег Язовских в соцсети.
«Цистерны будут размещены в населенных пунктах, где нет возможности забора воды из естественных водоемов. Это работа проводится для обеспечения пожарной безопасности», — сообщил руководитель муниципалитета во «ВКонтакте». Он опубликовал фото бочек.
Ранее власти Кетовского округа закупили пожарные машины. Также были обучены специальные патрульные группы.
Противопожарные цистерны
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