Маслята появились в лесах
Курганцы собирают лисички в лесах недалеко от Шадринска, а в Кетовском округе возле деревни Лукино появились первые маслята. Об этом грибники рассказали в соцсети.
«В лесах рядом с Шадринском много лисичек. На Старом Просвете и в Лукино начали собирать маслята», — сообщается в паблике грибников Курганской области во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что теплая и дождливая погода поспособствовала появлению грибов в курганских лесах. Любители «тихой охоты» уже насобирали первый урожай даров природы.
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