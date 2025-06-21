21 июня 2025

Курганские грибники похвастались урожаем лисичек и маслят. Фото

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Маслята появились в лесах
Маслята появились в лесах Фото:

Курганцы собирают лисички в лесах недалеко от Шадринска, а в Кетовском округе возле деревни Лукино появились первые маслята. Об этом грибники рассказали в соцсети.

«В лесах рядом с Шадринском много лисичек. На Старом Просвете и в Лукино начали собирать маслята», — сообщается в паблике грибников Курганской области во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что теплая и дождливая погода поспособствовала появлению грибов в курганских лесах. Любители «тихой охоты» уже насобирали первый урожай даров природы. 

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Курганцы собирают лисички в лесах недалеко от Шадринска, а в Кетовском округе возле деревни Лукино появились первые маслята. Об этом грибники рассказали в соцсети. «В лесах рядом с Шадринском много лисичек. На Старом Просвете и в Лукино начали собирать маслята», — сообщается в паблике грибников Курганской области во «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что теплая и дождливая погода поспособствовала появлению грибов в курганских лесах. Любители «тихой охоты» уже насобирали первый урожай даров природы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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