Рыбака ждал отличный улов
Рыбак наловил много рыбы на реке Тобол в Кургане в районе ЦУМа. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Хорошо клевало на Тоболе почти напротив ЦУМа. Поймал кучу рыбы», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК. К посту прикреплено фото солидного улова.
Ранее горожанин поймал на удочку больших карасей за культурным центром «Курган» на Тоболе. Рыбачил он с четырех до восьми часов утра.
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