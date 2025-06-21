21 июня 2025

Курганец похвастался уловом рыбы, которую поймал недалеко от ЦУМа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбака ждал отличный улов
Рыбака ждал отличный улов Фото:

Рыбак наловил много рыбы на реке Тобол в Кургане в районе ЦУМа. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Хорошо клевало на Тоболе почти напротив ЦУМа. Поймал кучу рыбы», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК. К посту прикреплено фото солидного улова.

Ранее горожанин поймал на удочку больших карасей за культурным центром «Курган» на Тоболе. Рыбачил он с четырех до восьми часов утра. 

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Рыбак наловил много рыбы на реке Тобол в Кургане в районе ЦУМа. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «Хорошо клевало на Тоболе почти напротив ЦУМа. Поймал кучу рыбы», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК. К посту прикреплено фото солидного улова. Ранее горожанин поймал на удочку больших карасей за культурным центром «Курган» на Тоболе. Рыбачил он с четырех до восьми часов утра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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