Алексеев побывал на соревновании по автоспорту
В Притобольном округе Курганской области прошли зрелищные автогонки. По грязи и лужам носились грузовики, внедорожники и мотоциклы. Об этом рассказал в соцсети вице-губернатор региона Андрей Алексеев, побывавший на спортивном мероприятии.
«В силу непогоды гонка стала большой проверкой на прочность для спортсменов и техники. Каждый смог показать уровень своего вождения, профессионализма и мастерства», — написал Алексеев в своем telegram-канале.
По словам вице-губернатора, на гонке было много зрителей и участников. Заезды проходили в атмосфере высокой конкуренции спортсменов.
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