21 июня 2025

Курганский вице-губернатор Алексеев восхитился автогонками в Притобольном округе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексеев побывал на соревновании по автоспорту
Алексеев побывал на соревновании по автоспорту Фото:

В Притобольном округе Курганской области прошли зрелищные автогонки. По грязи и лужам носились грузовики, внедорожники и мотоциклы. Об этом рассказал в соцсети вице-губернатор региона Андрей Алексеев, побывавший на спортивном мероприятии.

«В силу непогоды гонка стала большой проверкой на прочность для спортсменов и техники. Каждый смог показать уровень своего вождения, профессионализма и мастерства», — написал Алексеев в своем telegram-канале.

По словам вице-губернатора, на гонке было много зрителей и участников. Заезды проходили в атмосфере высокой конкуренции спортсменов. 

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В Притобольном округе Курганской области прошли зрелищные автогонки. По грязи и лужам носились грузовики, внедорожники и мотоциклы. Об этом рассказал в соцсети вице-губернатор региона Андрей Алексеев, побывавший на спортивном мероприятии. «В силу непогоды гонка стала большой проверкой на прочность для спортсменов и техники. Каждый смог показать уровень своего вождения, профессионализма и мастерства», — написал Алексеев в своем telegram-канале. По словам вице-губернатора, на гонке было много зрителей и участников. Заезды проходили в атмосфере высокой конкуренции спортсменов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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