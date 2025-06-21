Полиция устанавливает причины аварии
Возле железнодорожного вокзала 22 июня в Кургане столкнулись легковые автомобили. На дороге валяются детали машин, на месте работают полиция и спасатели. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Столкнулись две легковушки, машины разбиты. Работают полиция, спасатели. На место ДТП прибыл пожарный расчет», — рассказали курганцы. В паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте» опубликовано фото с места аварии.
В Госавтоинспекцию УМВД России по Кургану направлен запрос информация по теме публикации. Ответ ожидается.
Авария произошла у ЖД вокзала
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!