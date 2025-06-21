21 июня 2025

Автомобили разбиты вдребезги, работают экстренные службы: в Кургане у вокзала произошла авария. Фото

У вокзала в Кургане вдребезги разбились два автомобиля в ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устанавливает причины аварии
Полиция устанавливает причины аварии Фото:

Возле железнодорожного вокзала 22 июня в Кургане столкнулись легковые автомобили. На дороге валяются детали машин, на месте работают полиция и спасатели. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Столкнулись две легковушки, машины разбиты. Работают полиция, спасатели. На место ДТП прибыл пожарный расчет», — рассказали курганцы. В паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте» опубликовано фото с места аварии.

В Госавтоинспекцию УМВД России по Кургану направлен запрос информация по теме публикации. Ответ ожидается. 

Авария произошла у ЖД вокзала
Авария произошла у ЖД вокзала
Фото:

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Возле железнодорожного вокзала 22 июня в Кургане столкнулись легковые автомобили. На дороге валяются детали машин, на месте работают полиция и спасатели. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Столкнулись две легковушки, машины разбиты. Работают полиция, спасатели. На место ДТП прибыл пожарный расчет», — рассказали курганцы. В паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте» опубликовано фото с места аварии. В Госавтоинспекцию УМВД России по Кургану направлен запрос информация по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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