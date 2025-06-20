Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев и сенатор Сергей Муратов поддержали список кандидатов «Единой России» на выборах в областную думу. Они выступили на региональной конференции партии, где делегаты ЕР голосовали за список кандидатов, которые будут представлять партию на выборах по единому избирательному списку и одномандатным округам. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.
«Период спокойных избирательных кампаний прошел. Парламентские партии и другие оппоненты будут пытаться закрепить свои позиции, но мы понимаем, что только „Единая Россия“ реально может изменить жизнь людей. Через депутата жители могут донести свою волю и проблемы, чтобы их вопросы были проработаны, в том числе и отданы власти для их решений. Верю, что все получится», — заявил вице-губернатор региона Андрей Алексеев, подчеркнув важность ответственности народных избранников.
Сенатор Сергей Муратов назвал список кандидатов «серьезным и мощным» и подчеркнул, что партийные цели согласованы с губернатором. «Слово „оппозиция“ я принципиально не применяю. Сегодня все общество консолидировано. Мы должны пройти на выборах с тем составом, который победил во внутрипартийном голосовании», — отметил он в своем выступлении.
На конференции тайным голосованием были определены 17 кандидатов от партии по одномандатным округам, а также участники списка по единому избирательному округу. URA.RU публикует внизу имена тех, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в региональный парламент.
Кандидаты от «Единой России» по одномандатным округам:
- Владимир Семенов — Округ №1 (Восточный);
- Татьяна Хильчук — Округ №2 (Центральный);
- Дмитрий Фролов — Округ №3 (Западный);
- Евгений Сергеев — Округ №4 (Железнодорожный);
- Роман Романович — Округ №5 (Заозерный);
- Игорь Прозоров — Округ №6 (Рябковский);
- Валерий Порубов — Округ №7 (Шадринский 1);
- Сергей Нелюбин — Округ №8 (Шадринский 2);
- Федор Ярославцев — Округ №9 (Катайский);
- Александр Черняк — Округ №10 (Щучанский);
- Алексей Маркин — Округ №11 (Шумихинский);
- Максим Харлов — Округ №12 (Каргапольский);
- Александр Обласов — Округ №13 (Куртамышский);
- Марат Исламов — Округ №14 (Притобольный);
- Владимир Казаков — Округ №15 (Варгашинский);
- Дмитрий Ильтяков — Округ №16 (Макушинский);
- Евгений Кафеев — Округ №17 (Кетовский).
Первые кандидаты в списках ЕР по 17 региональным группам (единый избирательный округ):
- Юрий Черкащенко — Региональная группа №1 (Восточный);
- Александр Пышков — Региональная группа №2 (Центральный);
- Мария Юминаева — Региональная группа №3 (Западный);
- Ольга Дружинина — Региональная группа №4 (Железнодорожный);
- Никита Курбаченков — Региональная группа №5 (Заозерный);
- Дмитрий Жуковский — Региональная группа №6 (Рябковский);
- Евгений Нестеров — Региональная группа №7 (Шадринский 1);
- Сергей Максимов — Региональная группа №8 (Шадринский 2);
- Сергей Парышев — Региональная группа №9 (Катайский);
- Ольга Баланчук — Региональная группа №10 (Щучанский);
- Вадим Шумков — Региональная группа №11 (Шумихинский);
- Роман Хохлов — Региональная группа №12 (Каргапольский);
- Олег Попов — Региональная группа №13 (Куртамышский);
- Сергей Муратов — Региональная группа №14 (Притобольный);
- Алексей Кубасов — Региональная группа №15 (Варгашинский);
- Олег Логинов — Региональная группа №16 (Макушинский);
- Вячеслав Немиров — Региональная группа №17 (Кетовский).
Ранее URA.RU сообщало, что 13-14 сентября в регионе состоятся выборы депутатов Курганской областной думы. Курганцам предстоит выбрать 34 народных избранника.
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