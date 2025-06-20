20 июня 2025

Курганская «Единая Россия» утвердила кандидатов на выборы в облдуму. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская ЕР назвала имена своих кандидатов, согласованных на выборы в облдуму
Курганская ЕР назвала имена своих кандидатов, согласованных на выборы в облдуму Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев и сенатор Сергей Муратов поддержали список кандидатов «Единой России» на выборах в областную думу. Они выступили на региональной конференции партии, где делегаты ЕР голосовали за список кандидатов, которые будут представлять партию на выборах по единому избирательному списку и одномандатным округам. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.

«Период спокойных избирательных кампаний прошел. Парламентские партии и другие оппоненты будут пытаться закрепить свои позиции, но мы понимаем, что только „Единая Россия“ реально может изменить жизнь людей. Через депутата жители могут донести свою волю и проблемы, чтобы их вопросы были проработаны, в том числе и отданы власти для их решений. Верю, что все получится», — заявил вице-губернатор региона Андрей Алексеев, подчеркнув важность ответственности народных избранников.

Сенатор Сергей Муратов назвал список кандидатов «серьезным и мощным» и подчеркнул, что партийные цели согласованы с губернатором. «Слово „оппозиция“ я принципиально не применяю. Сегодня все общество консолидировано. Мы должны пройти на выборах с тем составом, который победил во внутрипартийном голосовании», — отметил он в своем выступлении.

В тайном голосовании за список кандидатов принимали участие 54 делегата региональной конференции
В тайном голосовании за список кандидатов принимали участие 54 делегата региональной конференции
Фото:

На конференции тайным голосованием были определены 17 кандидатов от партии по одномандатным округам, а также участники списка по единому избирательному округу. URA.RU публикует внизу имена тех, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в региональный парламент.

Кандидаты от «Единой России» по одномандатным округам:

  • Владимир Семенов — Округ №1 (Восточный);
  • Татьяна Хильчук — Округ №2 (Центральный);
  • Дмитрий Фролов — Округ №3 (Западный);
  • Евгений Сергеев — Округ №4 (Железнодорожный);
  • Роман Романович — Округ №5 (Заозерный);
  • Игорь Прозоров — Округ №6 (Рябковский);
  • Валерий Порубов — Округ №7 (Шадринский 1);
  • Сергей Нелюбин — Округ №8 (Шадринский 2);
  • Федор Ярославцев — Округ №9 (Катайский);
  • Александр Черняк — Округ №10 (Щучанский);
  • Алексей Маркин — Округ №11 (Шумихинский);
  • Максим Харлов — Округ №12 (Каргапольский);
  • Александр Обласов — Округ №13 (Куртамышский);
  • Марат Исламов — Округ №14 (Притобольный);
  • Владимир Казаков — Округ №15 (Варгашинский);
  • Дмитрий Ильтяков — Округ №16 (Макушинский);
  • Евгений Кафеев — Округ №17 (Кетовский).

 Первые кандидаты в списках ЕР по 17 региональным группам (единый избирательный округ):

  • Юрий Черкащенко — Региональная группа №1 (Восточный);
  • Александр Пышков — Региональная группа №2 (Центральный);
  • Мария Юминаева — Региональная группа №3 (Западный);
  • Ольга Дружинина — Региональная группа №4 (Железнодорожный);
  • Никита Курбаченков — Региональная группа №5 (Заозерный);
  • Дмитрий Жуковский — Региональная группа №6 (Рябковский);
  • Евгений Нестеров — Региональная группа №7 (Шадринский 1);
  • Сергей Максимов — Региональная группа №8 (Шадринский 2);
  • Сергей Парышев — Региональная группа №9 (Катайский);
  • Ольга Баланчук — Региональная группа №10 (Щучанский);
  • Вадим Шумков — Региональная группа №11 (Шумихинский);
  • Роман Хохлов — Региональная группа №12 (Каргапольский);
  • Олег Попов — Региональная группа №13 (Куртамышский);
  • Сергей Муратов — Региональная группа №14 (Притобольный);
  • Алексей Кубасов — Региональная группа №15 (Варгашинский);
  • Олег Логинов — Региональная группа №16 (Макушинский);
  • Вячеслав Немиров — Региональная группа №17 (Кетовский).

Ранее URA.RU сообщало, что 13-14 сентября в регионе состоятся выборы депутатов Курганской областной думы. Курганцам предстоит выбрать 34 народных избранника.

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Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев и сенатор Сергей Муратов поддержали список кандидатов «Единой России» на выборах в областную думу. Они выступили на региональной конференции партии, где делегаты ЕР голосовали за список кандидатов, которые будут представлять партию на выборах по единому избирательному списку и одномандатным округам. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий. «Период спокойных избирательных кампаний прошел. Парламентские партии и другие оппоненты будут пытаться закрепить свои позиции, но мы понимаем, что только „Единая Россия“ реально может изменить жизнь людей. Через депутата жители могут донести свою волю и проблемы, чтобы их вопросы были проработаны, в том числе и отданы власти для их решений. Верю, что все получится», — заявил вице-губернатор региона Андрей Алексеев, подчеркнув важность ответственности народных избранников. Сенатор Сергей Муратов назвал список кандидатов «серьезным и мощным» и подчеркнул, что партийные цели согласованы с губернатором. «Слово „оппозиция“ я принципиально не применяю. Сегодня все общество консолидировано. Мы должны пройти на выборах с тем составом, который победил во внутрипартийном голосовании», — отметил он в своем выступлении. На конференции тайным голосованием были определены 17 кандидатов от партии по одномандатным округам, а также участники списка по единому избирательному округу. URA.RU публикует внизу имена тех, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» по одномандатным округам:  Первые кандидаты в списках ЕР по 17 региональным группам (единый избирательный округ): Ранее URA.RU сообщало, что 13-14 сентября в регионе состоятся выборы депутатов Курганской областной думы. Курганцам предстоит выбрать 34 народных избранника.
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