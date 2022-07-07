Курганцы продают швейную фабрику ради производства за рубежом

Швейное производство в Кургане продают за пять миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане выставили на продажу швейное предприятие с оборудованием и интернет-магазинами. Готовый бизнес продается из-за переезда для развития нового производства в другой стране. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается семейное предприятие за пять миллионов рублей. Площадь производства 746 квадратных метров. Имеется более 130 единиц швейного оборудования. Два цеха позволяют размещают до 70 швей при максимальной загрузке производства. Полностью оборудован раскройный цех. Также есть активные группы в соцсетях, свой магазин на Wildberries, база поставщиков и более 1300 моделей лекал. Причиной для продажи является решение о переезде в другую страну и развитие там нового производства», — указано в объявлении.

В стоимость готового бизнеса также входит большой объем складских остатков с фурнитурой, тканями и готовой продукцией. Общая площадь складов 250 квадратных метров. По словам владельца, основной ассортимент швейного производства — детская одежда. Параллельно предприятие производило женские платья, детские матрацы, постельное белье, специальную и туристическую одежду.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы массово избавляются от готового бизнеса. На продажу выставлены салон красоты, центр газификации автотранспорта и магазины. Продаются кофейни, а также рестораны и кафе.

Швейное производство продают за пять миллионов рублей Скрин: Avito

На производстве имеется более 130 единиц швейного оборудования Скрин: Avito

Два цеха позволяют размещают до 70 швей при максимальной загрузке производства Скрин: Avito

В стоимость готового бизнеса также входит большой объем складских остатков с фурнитурой, тканями и готовой продукцией Скрин: Avito