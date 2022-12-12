Евросоюз не смог договориться о новых санкциях против России

Евросоюз не смог согласовать девятый пакет санкций против России. Об этом рассказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Мы обсуждали девятый пакет санкций, но решение будет позднее. Мы надеемся согласовать их до конца недели», — уточнил Боррель. Его слова приводит ТАСС. Также он заявил, что антироссийские санкции являются эффективными и они, по его словам, подрывают возможности РФ по вооружению. Он подчеркнул, что Евросоюз будет продолжать оказывать поддержку Киеву.
РФ начала спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Европа оказывает активную поддержку Киеву и выступает против Москвы. После начала СВО в отношении РФ начали вводиться санкции. Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России 6 октября, пишет «Национальная служба новостей». Страны G7 также договорились продолжать усиливать экономическое давление на Россию, пишет RT.
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Евросоюз не смог согласовать девятый пакет санкций против России. Об этом рассказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Мы обсуждали девятый пакет санкций, но решение будет позднее. Мы надеемся согласовать их до конца недели», — уточнил Боррель. Его слова приводит ТАСС. Также он заявил, что антироссийские санкции являются эффективными и они, по его словам, подрывают возможности РФ по вооружению. Он подчеркнул, что Евросоюз будет продолжать оказывать поддержку Киеву. РФ начала спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Европа оказывает активную поддержку Киеву и выступает против Москвы. После начала СВО в отношении РФ начали вводиться санкции. Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России 6 октября, пишет «Национальная служба новостей». Страны G7 также договорились продолжать усиливать экономическое давление на Россию, пишет RT.