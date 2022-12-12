Курганский боец создал мотобригаду в Донбассе. Видео

13 декабря 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Боец из Кургана восстанавливал мотоциклы в Донбассе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Курганской области, участвовавший в спецоперации на Украине, рассказал о том, как восстанавливал мотоциклы в Донбассе и создал мотобригаду. Об этом сообщается в группе благотворительной организации «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «Мотовойска Великой Камышевахи. Истории с передовой. Курганский боец Денис с позывным „Малой“ рассказал нам как они находили мотоциклы с малыми повреждениями, иногда с большими, а потом восстанавливали их. Эту технику использовали для различных целей, а каких именно — секретная информация», — написал руководитель «Доброй земли» Александр Пылков. По словам бойца, после них местные бойцы ДНР также начали активно использовать мотоциклы на передовой. Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы из зоны СВО показали, что помогает им сохранять жизни на фронте. По словам военнослужащим их оберегом выступают детские рисунки и письма, которые они всегда носят с собой и украшают ими свою технику.

Военнослужащий из Курганской области, участвовавший в спецоперации на Украине, рассказал о том, как восстанавливал мотоциклы в Донбассе и создал мотобригаду. Об этом сообщается в группе благотворительной организации «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «Мотовойска Великой Камышевахи. Истории с передовой. Курганский боец Денис с позывным „Малой“ рассказал нам как они находили мотоциклы с малыми повреждениями, иногда с большими, а потом восстанавливали их. Эту технику использовали для различных целей, а каких именно — секретная информация», — написал руководитель «Доброй земли» Александр Пылков. По словам бойца, после них местные бойцы ДНР также начали активно использовать мотоциклы на передовой. Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы из зоны СВО показали, что помогает им сохранять жизни на фронте. По словам военнослужащим их оберегом выступают детские рисунки и письма, которые они всегда носят с собой и украшают ими свою технику.