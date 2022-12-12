Курганские бойцы из зоны СВО показали, что помогает им сохранять жизни. Фото

13 декабря 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

По словам бойцов, на спецоперации им помогают детские рисунки и письма Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащим из Кургана, участвующим в зоне боевых действий в Донбассе, помогают выживать детские рисунки и письма. Бойцы используют их как обереги и украшают ими свою технику. Об этом сообщила волонтер Юлия на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Наши воины очень рады письмам и рисункам. На фото — „привет“ из-за ленточки от нашего курганского защитника! Стекло автомобиля увешано детскими рисунками. Бойцы уверены, что они „работают“ для них как оберег и сохраняют жизни! Пусть сохраняют, ребята, а мы еще напишем и нарисуем с детками!», — написала волонтер под фотографией с КамАЗом одного из бойцов. Ранее URA.RU писало, что штурмовики передали курганцам привет из зоны СВО, а спецназовцы поблагодарили курганских волонтеров за оказанную помощь. Российские снайперы сказали «спасибо» швеям за сшитые пятиточечники. Спецоперация РФ на территории Украины была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. По словам президента страны, ее главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и националистов ВСУ. Курганский боец из зоны СВО украсил свой КамАЗ детскими рисунками Фото: волонтер Юлия, соцсеть «ВКонтакте»

Военнослужащим из Кургана, участвующим в зоне боевых действий в Донбассе, помогают выживать детские рисунки и письма. Бойцы используют их как обереги и украшают ими свою технику. Об этом сообщила волонтер Юлия на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Наши воины очень рады письмам и рисункам. На фото — „привет“ из-за ленточки от нашего курганского защитника! Стекло автомобиля увешано детскими рисунками. Бойцы уверены, что они „работают“ для них как оберег и сохраняют жизни! Пусть сохраняют, ребята, а мы еще напишем и нарисуем с детками!», — написала волонтер под фотографией с КамАЗом одного из бойцов. Ранее URA.RU писало, что штурмовики передали курганцам привет из зоны СВО, а спецназовцы поблагодарили курганских волонтеров за оказанную помощь. Российские снайперы сказали «спасибо» швеям за сшитые пятиточечники. Спецоперация РФ на территории Украины была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. По словам президента страны, ее главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и националистов ВСУ.