Учитель из Кургана заставила Пенсионный фонд назначить досрочную пенсию

30 ноября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Жительнице Кургана не засчитали два года работы учителем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учитель немецкого языка из города Кургана выиграла суд у регионального отделения Пенсионного фонда России. Женщина заставила сотрудников ПФР назначить ей досрочную пенсию. Об этом сообщается в официальных документах на сайте горсуда. «Признать незаконным решение ГУ ОПФР по Курганской области об отказе в зачете стажа работы в должности учителя немецкого языка в Нялинской СОШ. Обязать Пенсионный фонд засчитать стаж, дающий право на досрочную страховую пенсию», — указано в сообщение Курганского городского суда. Сообщается, что жительница Кургана обратилась в суд из-за отказа местного ПФР в выдаче досрочной страховой пенсии по старости. Представитель учреждения в суде с иском не согласен. Фонд посчитал, что у женщины недостаточно стажа работы. Для получения страховой пенсии нужно проработать 25 лет. Сотрудники учреждения не включили работу учителем немецкого языка в Нялинской средней школе. Стаж работы истца без преподавания языка составил 22 года и 7 месяцев. Ранее URA.RU писало, что курганский учитель заставила Пенсионный фонд России начислить ей досрочную пенсию. Учитель, работавшая в школе села Большое Раково Кетовского района, через суд заставила отделение Пенсионного фонда России по Курганской области включить почти 9 лет в ее стаж и начислить ей досрочную страховую пенсию.

Учитель немецкого языка из города Кургана выиграла суд у регионального отделения Пенсионного фонда России. Женщина заставила сотрудников ПФР назначить ей досрочную пенсию. Об этом сообщается в официальных документах на сайте горсуда. «Признать незаконным решение ГУ ОПФР по Курганской области об отказе в зачете стажа работы в должности учителя немецкого языка в Нялинской СОШ. Обязать Пенсионный фонд засчитать стаж, дающий право на досрочную страховую пенсию», — указано в сообщение Курганского городского суда. Сообщается, что жительница Кургана обратилась в суд из-за отказа местного ПФР в выдаче досрочной страховой пенсии по старости. Представитель учреждения в суде с иском не согласен. Фонд посчитал, что у женщины недостаточно стажа работы. Для получения страховой пенсии нужно проработать 25 лет. Сотрудники учреждения не включили работу учителем немецкого языка в Нялинской средней школе. Стаж работы истца без преподавания языка составил 22 года и 7 месяцев. Ранее URA.RU писало, что курганский учитель заставила Пенсионный фонд России начислить ей досрочную пенсию. Учитель, работавшая в школе села Большое Раково Кетовского района, через суд заставила отделение Пенсионного фонда России по Курганской области включить почти 9 лет в ее стаж и начислить ей досрочную страховую пенсию.