05 октября 2022

ПФР отказал жителю Курганской области в выплате пособия на погребение родственника

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителю Курганской области отказали в выплате пособия на умершего родственника Фото:

В Мишкинском муниципальном округе Курганской области в отделении ПФР местному жителю отказали в выплате пособия на погребение родственника. За нарушение закона должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ „О погребении и похоронном деле“, органом в котором умерший получал пенсию, его близкому родственнику было незаконно отказано в выплате пособия на погребение по линии Пенсионного фонда РФ, ввиду того, что на момент смерти гражданин являлся работающим пенсионером. Однако умерший гражданин по день смерти работал по договору гражданско-правового характера, в связи с чем выплата социального пособия на погребение должна осуществляться территориальным органом ПФР», — говорится на сайте надзорного ведомства. Сейчас нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что в курганском ОПФР сотрудника наказали за задержку выплаты пенсионеру. Также сообщалось, что учитель из Курганской области заставила Пенсионный Фонд начислить ей досрочную пенсию.

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В Мишкинском муниципальном округе Курганской области в отделении ПФР местному жителю отказали в выплате пособия на погребение родственника. За нарушение закона должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ „О погребении и похоронном деле“, органом в котором умерший получал пенсию, его близкому родственнику было незаконно отказано в выплате пособия на погребение по линии Пенсионного фонда РФ, ввиду того, что на момент смерти гражданин являлся работающим пенсионером. Однако умерший гражданин по день смерти работал по договору гражданско-правового характера, в связи с чем выплата социального пособия на погребение должна осуществляться территориальным органом ПФР», — говорится на сайте надзорного ведомства. Сейчас нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU писало, что в курганском ОПФР сотрудника наказали за задержку выплаты пенсионеру. Также сообщалось, что учитель из Курганской области заставила Пенсионный Фонд начислить ей досрочную пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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