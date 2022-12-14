В США призвали Байдена разрешить Киеву бить по каждому сантиметру РФ

14 декабря 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Администрация президента США придерживается того, что Киев не должен бомбить РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США должны позволить Украине наносить удары по «по каждому сантиметру» России, в том числе по новым территориям. Об этом заявил обозреватель американской газеты The Washington Post Макс Бут. «Соединенные Штаты должны разрешить Украине более эффективно наносить удары по российским линиям снабжения и базам», — написал автор статьи . Бут уточнил, что Штаты до сих пор обговаривают возможность поставок на Украину дронов Reaper, армейской тактической ракетной системы ATACMS и другого вооружения. В материале отмечается, что США обеспокоены тем, что Украина может использовать поставляемое вооружение для атак по российским территориям. Администрация американского президента Джо Байдена придерживается позиции, что Киев не должен таким образом применять оружие Штатов. Поэтому Вашингтон отказался предоставлять ВСУ оружие большой дальности, уточнил обозреватель. Однако, как пишет автор, ссылаясь на собственные источники, что если украинцы получат истребители F-16, они смогут бомбить Москву. После начала спецоперации страны Запада активно спонсировали Киев, поставляя туда вооружение. Позже Украина начала атаковать российские аэродромы с помощью беспилотников. Сообщалось, что США не вмешиваются в разработку на украинской стороне оружия дальнего действия, передает «Национальное агентство новостей». Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Киев намерен наносить удары по всей территории РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США должны позволить Украине наносить удары по «по каждому сантиметру» России, в том числе по новым территориям. Об этом заявил обозреватель американской газеты The Washington Post Макс Бут. «Соединенные Штаты должны разрешить Украине более эффективно наносить удары по российским линиям снабжения и базам», — написал автор статьи. Бут уточнил, что Штаты до сих пор обговаривают возможность поставок на Украину дронов Reaper, армейской тактической ракетной системы ATACMS и другого вооружения. В материале отмечается, что США обеспокоены тем, что Украина может использовать поставляемое вооружение для атак по российским территориям. Администрация американского президента Джо Байдена придерживается позиции, что Киев не должен таким образом применять оружие Штатов. Поэтому Вашингтон отказался предоставлять ВСУ оружие большой дальности, уточнил обозреватель. Однако, как пишет автор, ссылаясь на собственные источники, что если украинцы получат истребители F-16, они смогут бомбить Москву. После начала спецоперации страны Запада активно спонсировали Киев, поставляя туда вооружение. Позже Украина начала атаковать российские аэродромы с помощью беспилотников. Сообщалось, что США не вмешиваются в разработку на украинской стороне оружия дальнего действия, передает «Национальное агентство новостей». Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Киев намерен наносить удары по всей территории РФ.