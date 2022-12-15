Студент КТК создал сайт для дополнительного образования (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Студент Курганского технологического колледжа Алексей Гребедюк разработал сайт дополнительного профессионального образования для своего учебного заведения. Проект студента занял второе место в конкурсе «IT-перспектива», рассказали URA.RU в компании «Maxim Technology».

«Сайт предоставляет полную информацию о дополнительном образовании, упрощает управление учебным процессом, облегчает запись на курсы с помощью удобной формы и автоматизирует процессы создания списка слушателей, заполнения официальных документов. Сайт был написан по заказу колледжа», — рассказали в IT-компании.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошел первый конкурс проектов «IT-перспектива» среди студентов. Организаторами выступили: компания «Maxim Technology», департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области и ГАОУ ДПО ИРОСТ. Еще два призовых места заняли проекты студентов КГУ — контентное приложение для меломанов и веб-браузер с возможностью быстрого просмотра новостных ресурсов. Конкурс планируют проводить ежегодно для популяризации IT-профессий.

Совершенствование системы профильного цифрового образования обеспечит подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики, а граждане получат новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций. 200 тыс. россиян получат возможность освоить цифровые компетенции по специальным программам дополнительного образования на условиях полной или частичной компенсации затрат.