Студент Курганского технологического колледжа Алексей Гребедюк разработал сайт дополнительного профессионального образования для своего учебного заведения. Проект студента занял второе место в конкурсе «IT-перспектива», рассказали URA.RU в компании «Maxim Technology».
«Сайт предоставляет полную информацию о дополнительном образовании, упрощает управление учебным процессом, облегчает запись на курсы с помощью удобной формы и автоматизирует процессы создания списка слушателей, заполнения официальных документов. Сайт был написан по заказу колледжа», — рассказали в IT-компании.
Совершенствование системы профильного цифрового образования обеспечит подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики, а граждане получат новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций. 200 тыс. россиян получат возможность освоить цифровые компетенции по специальным программам дополнительного образования на условиях полной или частичной компенсации затрат.
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Студент Курганского технологического колледжа Алексей Гребедюк разработал сайт дополнительного профессионального образования для своего учебного заведения. Проект студента занял второе место в конкурсе «IT-перспектива», рассказали URA.RU в компании «Maxim Technology». «Сайт предоставляет полную информацию о дополнительном образовании, упрощает управление учебным процессом, облегчает запись на курсы с помощью удобной формы и автоматизирует процессы создания списка слушателей, заполнения официальных документов. Сайт был написан по заказу колледжа», — рассказали в IT-компании. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошел первый конкурс проектов «IT-перспектива» среди студентов. Организаторами выступили: компания «Maxim Technology», департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области и ГАОУ ДПО ИРОСТ. Еще два призовых места заняли проекты студентов КГУ — контентное приложение для меломанов и веб-браузер с возможностью быстрого просмотра новостных ресурсов. Конкурс планируют проводить ежегодно для популяризации IT-профессий. Совершенствование системы профильного цифрового образования обеспечит подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики, а граждане получат новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций. 200 тыс. россиян получат возможность освоить цифровые компетенции по специальным программам дополнительного образования на условиях полной или частичной компенсации затрат.