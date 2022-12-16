Кулеба подтвердил взрывы на Украине

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Докучаевск. ДНР, дым, донбасс, днр, взрыв
Украинские СМИ сообщали в взрывах в ряде регионов страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сообщения украинских СМИ о взрывах в Киевской области подтвердил глава военной администрации региона Алексей Кулеба. О массированных ударах по территории области он сообщил в своих соцсетях. Ранее telegram-каналы Украины писали о взрывах в Киевской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в Запорожье.

«Жители Киевской области! В области работает ПВО. Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях», — написал Кулеба в своем telegram-канале. Он призвал жителей области не фотографировать и не выкладывать происходящее в интернет.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. А украинские telegram-каналы сообщали о взрывах в разных регионах страны. По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, на Украину летит около 60 ракет. В сетевых компаниях Харькова, Херсона и Полтавы сообщили, что города полностью обесточены.

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Сообщения украинских СМИ о взрывах в Киевской области подтвердил глава военной администрации региона Алексей Кулеба. О массированных ударах по территории области он сообщил в своих соцсетях. Ранее telegram-каналы Украины писали о взрывах в Киевской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в Запорожье. «Жители Киевской области! В области работает ПВО. Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях», — написал Кулеба в своем telegram-канале. Он призвал жителей области не фотографировать и не выкладывать происходящее в интернет. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. А украинские telegram-каналы сообщали о взрывах в разных регионах страны. По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, на Украину летит около 60 ракет. В сетевых компаниях Харькова, Херсона и Полтавы сообщили, что города полностью обесточены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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