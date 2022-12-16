Кулеба подтвердил взрывы на Украине

16 декабря 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

Украинские СМИ сообщали в взрывах в ряде регионов страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сообщения украинских СМИ о взрывах в Киевской области подтвердил глава военной администрации региона Алексей Кулеба. О массированных ударах по территории области он сообщил в своих соцсетях. Ранее telegram-каналы Украины писали о взрывах в Киевской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в Запорожье. «Жители Киевской области! В области работает ПВО. Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях», — написал Кулеба в своем telegram-канале. Он призвал жителей области не фотографировать и не выкладывать происходящее в интернет. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. А украинские telegram-каналы сообщали о взрывах в разных регионах страны. По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, на Украину летит около 60 ракет. В сетевых компаниях Харькова, Херсона и Полтавы сообщили, что города полностью обесточены.

Сообщения украинских СМИ о взрывах в Киевской области подтвердил глава военной администрации региона Алексей Кулеба. О массированных ударах по территории области он сообщил в своих соцсетях. Ранее telegram-каналы Украины писали о взрывах в Киевской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в Запорожье. «Жители Киевской области! В области работает ПВО. Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях», — написал Кулеба в своем telegram-канале. Он призвал жителей области не фотографировать и не выкладывать происходящее в интернет. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. А украинские telegram-каналы сообщали о взрывах в разных регионах страны. По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, на Украину летит около 60 ракет. В сетевых компаниях Харькова, Херсона и Полтавы сообщили, что города полностью обесточены.