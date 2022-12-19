19 декабря 2022

В Германии констатировали поражение Украины полгода назад

Frankfurter Rundschau: Украина материально проиграла в конфликте с РФ еще в мае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка артиллеристов на полигоне «Свердловский». Екатеринбург, снаряд, заряд, артиллерия, холостой снаряд
Поражение Украины в мае связано с дефицитом отечественных боеприпасов, сообщила Frankfurter Rundschau Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины проиграла еще полгода назад, когда у нее закончились свои боеприпасы. Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Rundschau.

«Однако Украина материально проиграла конфликт в мае, когда закончились собственные артиллерийские снаряды. С тех пор их армия почти полностью зависела от западных поставок боеприпасов» — сообщается в материале.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать страну оружием. В октябре депутат Европейского парламента Дэвид Макаллистер предложил давать оружие Киеву в аренду. Таким образом решится проблема с поставкой вооружений в страну. Она заключалась в дефиците оружия, которое образовалось после начала поставок на Украину, у стран НАТО. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в сентябре заявил, что западное оружие не играет решающей роли в ходе спецоперации. По его словам Запад не сможет переломить ход военной кампании, передает RT.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия Украины проиграла еще полгода назад, когда у нее закончились свои боеприпасы. Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Rundschau. «Однако Украина материально проиграла конфликт в мае, когда закончились собственные артиллерийские снаряды. С тех пор их армия почти полностью зависела от западных поставок боеприпасов» — сообщается в материале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать страну оружием. В октябре депутат Европейского парламента Дэвид Макаллистер предложил давать оружие Киеву в аренду. Таким образом решится проблема с поставкой вооружений в страну. Она заключалась в дефиците оружия, которое образовалось после начала поставок на Украину, у стран НАТО. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в сентябре заявил, что западное оружие не играет решающей роли в ходе спецоперации. По его словам Запад не сможет переломить ход военной кампании, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...