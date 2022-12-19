В Германии констатировали поражение Украины полгода назад

Frankfurter Rundschau: Украина материально проиграла в конфликте с РФ еще в мае

Поражение Украины в мае связано с дефицитом отечественных боеприпасов, сообщила Frankfurter Rundschau Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины проиграла еще полгода назад, когда у нее закончились свои боеприпасы. Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Rundschau.

«Однако Украина материально проиграла конфликт в мае, когда закончились собственные артиллерийские снаряды. С тех пор их армия почти полностью зависела от западных поставок боеприпасов» — сообщается в материале.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать страну оружием. В октябре депутат Европейского парламента Дэвид Макаллистер предложил давать оружие Киеву в аренду. Таким образом решится проблема с поставкой вооружений в страну. Она заключалась в дефиците оружия, которое образовалось после начала поставок на Украину, у стран НАТО. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в сентябре заявил, что западное оружие не играет решающей роли в ходе спецоперации. По его словам Запад не сможет переломить ход военной кампании, передает RT.