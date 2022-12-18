В Курганской области из-за непогоды задержали пассажирские поезда

На станции в городе Шумиха Курганской области из-за непогоды были задержаны два пассажирских поезда, следующие по маршрутам Владивосток-Самара и Тында-Кисловодск. Данная информация размещена в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«19 декабря на станции Шумиха Южно-Уральской железной дороги произошло обледенение контактных проводов, вследствие чего задержаны пассажирские поезда №11 сообщением Владивосток-Самара и № 97 сообщением Тында-Кисловодск», — говорится в сообщении.
Сейчас работники ОАО «РЖД» занимаются восстановлением контактной сети на указанном участке. Транспортной прокуратурой устанавливаются причины задержек пассажирских поездов.
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На станции в городе Шумиха Курганской области из-за непогоды были задержаны два пассажирских поезда, следующие по маршрутам Владивосток-Самара и Тында-Кисловодск. Данная информация размещена в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «19 декабря на станции Шумиха Южно-Уральской железной дороги произошло обледенение контактных проводов, вследствие чего задержаны пассажирские поезда №11 сообщением Владивосток-Самара и № 97 сообщением Тында-Кисловодск», — говорится в сообщении. Сейчас работники ОАО «РЖД» занимаются восстановлением контактной сети на указанном участке. Транспортной прокуратурой устанавливаются причины задержек пассажирских поездов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 19 декабря временно ограничили движение пассажирского транспорта. Ограничения связаны с выпадением осадков и гололедицы.