18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

В Курганской области из-за непогоды задержали пассажирские поезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, вокзал, электровоз, ржд, поезд, грузовой локомотив
Из-за непогоды в Курганской области были задержаны два пассажирских поезда Фото:

На станции в городе Шумиха Курганской области из-за непогоды были задержаны два пассажирских поезда, следующие по маршрутам Владивосток-Самара и Тында-Кисловодск. Данная информация размещена в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«19 декабря на станции Шумиха Южно-Уральской железной дороги произошло обледенение контактных проводов, вследствие чего задержаны пассажирские поезда №11 сообщением Владивосток-Самара и № 97 сообщением Тында-Кисловодск», — говорится в сообщении.

Сейчас работники ОАО «РЖД» занимаются восстановлением контактной сети на указанном участке. Транспортной прокуратурой устанавливаются причины задержек пассажирских поездов.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 19 декабря временно ограничили движение пассажирского транспорта. Ограничения связаны с выпадением осадков и гололедицы.

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На станции в городе Шумиха Курганской области из-за непогоды были задержаны два пассажирских поезда, следующие по маршрутам Владивосток-Самара и Тында-Кисловодск. Данная информация размещена в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «19 декабря на станции Шумиха Южно-Уральской железной дороги произошло обледенение контактных проводов, вследствие чего задержаны пассажирские поезда №11 сообщением Владивосток-Самара и № 97 сообщением Тында-Кисловодск», — говорится в сообщении. Сейчас работники ОАО «РЖД» занимаются восстановлением контактной сети на указанном участке. Транспортной прокуратурой устанавливаются причины задержек пассажирских поездов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с 19 декабря временно ограничили движение пассажирского транспорта. Ограничения связаны с выпадением осадков и гололедицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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