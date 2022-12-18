Пассажирским автобусам запретили выезжать на курганские трассы

В Курганской области ввели временное ограничение для движения пассажирского транспорта с 19 декабря

19 декабря 2022 в 01:47 Размер текста - 17 +

В регионе введен временный запрет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Движение пассажирского транспорта по трассам Зауралья временно ограничили. Об этом рассказали курганские полицейские. «19 декабря с 00:30 движение автобусов по дорогам федерального, регионального и межмуниципального значений запрещено. Это связано с выпадением осадков в виде снега, мокрого снега, порывами ветра до 15 метров в секунду, а также перепадами температур и образованием гололедицы на проезжей части, что приводит к возникновению угрозы безопасности дорожного движения», — пишет «Уральский меридиан» со ссылкой на данные отделения пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России региона. Дорожные службы сейчас занимаются уборкой снега и противогололедной обработкой дорожных покрытий. Курганцам рекомендовано отказаться от дальних поездок на личном транспорте. О снятии ограничений полицейские объявят дополнительно. Ранее курганский синоптик-любитель Илья Винштейн предупреждал жителей области, что погода начнет портится в начале недели. Предположительно, наиболее интенсивные осадки будут на западе и северо-западе региона. Винштейн указывал на образование ледяной корки на дорогах и предметах, а также сообщал о гололедице.

Движение пассажирского транспорта по трассам Зауралья временно ограничили. Об этом рассказали курганские полицейские. «19 декабря с 00:30 движение автобусов по дорогам федерального, регионального и межмуниципального значений запрещено. Это связано с выпадением осадков в виде снега, мокрого снега, порывами ветра до 15 метров в секунду, а также перепадами температур и образованием гололедицы на проезжей части, что приводит к возникновению угрозы безопасности дорожного движения», — пишет «Уральский меридиан» со ссылкой на данные отделения пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России региона. Дорожные службы сейчас занимаются уборкой снега и противогололедной обработкой дорожных покрытий. Курганцам рекомендовано отказаться от дальних поездок на личном транспорте. О снятии ограничений полицейские объявят дополнительно. Ранее курганский синоптик-любитель Илья Винштейн предупреждал жителей области, что погода начнет портится в начале недели. Предположительно, наиболее интенсивные осадки будут на западе и северо-западе региона. Винштейн указывал на образование ледяной корки на дорогах и предметах, а также сообщал о гололедице.