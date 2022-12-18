18 декабря 2022
17 декабря 2022

В курганском округе отменили уроки из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадетская школа. Курган, учебный класс, кадетский класс, парты
Занятия отменили в Целинном муниципальном округе Фото:

В Целинном муниципальном округе Курганской области после ледяного дождя отменили все занятия в школах. Об этом сообщили представители администрации муниципального округа.

«В связи с неблагоприятной погодой (сильная скользкость на дорогах) рейсовое сообщение автобусов, а также подвоз детей к школам отменен. Занятия с 1-11 классы включительно отменены», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Курганской области прошел ледяной дождь. Из-за него в регионе ограничили движение пассажирского транспорта. Также из-за непогоды были задержаны два пассажирских поезда.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан.

В Целинном муниципальном округе Курганской области после ледяного дождя отменили все занятия в школах. Об этом сообщили представители администрации муниципального округа. «В связи с неблагоприятной погодой (сильная скользкость на дорогах) рейсовое сообщение автобусов, а также подвоз детей к школам отменен. Занятия с 1-11 классы включительно отменены», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Курганской области прошел ледяной дождь. Из-за него в регионе ограничили движение пассажирского транспорта. Также из-за непогоды были задержаны два пассажирских поезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...