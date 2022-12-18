В курганском округе отменили уроки из-за непогоды

Занятия отменили в Целинном муниципальном округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном муниципальном округе Курганской области после ледяного дождя отменили все занятия в школах. Об этом сообщили представители администрации муниципального округа.

«В связи с неблагоприятной погодой (сильная скользкость на дорогах) рейсовое сообщение автобусов, а также подвоз детей к школам отменен. Занятия с 1-11 классы включительно отменены», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Курганской области прошел ледяной дождь. Из-за него в регионе ограничили движение пассажирского транспорта. Также из-за непогоды были задержаны два пассажирских поезда.