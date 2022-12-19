В Кургане приостановили работу, как минимум, двух катков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за плохих погодных условий закрыли катки на Центральном стадионе и в Детском парке. Об этом сообщили представители областной дирекции эксплуатации и содержания спортивных объектов и корреспондент URA.RU.

«Уважаемые посетители! В связи с погодными условиями каток на стадионе „Центральный“ не работает», — указано в сообщении, размещенном в группе дирекции в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU увидел похожее объявление, размещенное возле катка в Детском парке. В его тексте указано, что приостановка работы также связана с погодными условиями. «После установления стабильной погоды специалисты проверят качество льда на всех катках, оборудованных на открытом воздухе на территории города; при необходимости будет проведена доливка», — рассказали URA.RU в пресс-службе городской администрации.

В Курганской области после ледяного дождя были задержаны поезда, авиарейсы, а на трассах ввели ограничения для автобусов. Помимо этого в школах были отменены занятия. Поверхности в Кургане покрылись ледяной коркой, а глава региона Вадим Шумков рекомендовал главам муниципальных округов организовать работу комиссий по чрезвычайным ситуациям.