Польша и Германия запросили у РФ поставки нефти вопреки заявлениям об отказе

20 декабря 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

Польша и Германия планируют закупать нефть из России вопреки своим отказам, заявил Николай Токарев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Российская компания «Транснефть» получила заявки на поставку нефти от Польши и Германии на будущие месяцы и на конец декабря 2022 года. Об этом заявил президент компании Николай Токарев. «Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 миллиона тонн дайте нам, и на декабрь 360 тысяч тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку — тоже дайте», — заявил он во время эфира на телеканале «Россия-24». В марте Германия заявляла о своем полном отказе от нефти из России к концу 2022 года. Этот отказ вынудил Германию увеличить поставки сырья из Польши, сообщает «Федеральное агентство новостей». В ноябре Польша призвала страны ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти.

Российская компания «Транснефть» получила заявки на поставку нефти от Польши и Германии на будущие месяцы и на конец декабря 2022 года. Об этом заявил президент компании Николай Токарев. «Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 миллиона тонн дайте нам, и на декабрь 360 тысяч тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку — тоже дайте», — заявил он во время эфира на телеканале «Россия-24». В марте Германия заявляла о своем полном отказе от нефти из России к концу 2022 года. Этот отказ вынудил Германию увеличить поставки сырья из Польши, сообщает «Федеральное агентство новостей». В ноябре Польша призвала страны ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти.