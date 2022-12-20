Польша и Германия запросили у РФ поставки нефти вопреки заявлениям об отказе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяная буровая. Ноябрьск, трубы, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
Польша и Германия планируют закупать нефть из России вопреки своим отказам, заявил Николай Токарев Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Российская компания «Транснефть» получила заявки на поставку нефти от Польши и Германии на будущие месяцы и на конец декабря 2022 года. Об этом заявил президент компании Николай Токарев.

«Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 миллиона тонн дайте нам, и на декабрь 360 тысяч тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку — тоже дайте», — заявил он во время эфира на телеканале «Россия-24».

В марте Германия заявляла о своем полном отказе от нефти из России к концу 2022 года. Этот отказ вынудил Германию увеличить поставки сырья из Польши, сообщает «Федеральное агентство новостей». В ноябре Польша призвала страны ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Российская компания «Транснефть» получила заявки на поставку нефти от Польши и Германии на будущие месяцы и на конец декабря 2022 года. Об этом заявил президент компании Николай Токарев. «Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 миллиона тонн дайте нам, и на декабрь 360 тысяч тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку — тоже дайте», — заявил он во время эфира на телеканале «Россия-24». В марте Германия заявляла о своем полном отказе от нефти из России к концу 2022 года. Этот отказ вынудил Германию увеличить поставки сырья из Польши, сообщает «Федеральное агентство новостей». В ноябре Польша призвала страны ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...